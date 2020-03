Denuncian al Grupo Sportline por acoso sexual, maltrato laboral y violencia de género

Tras haber informado a las autoridades de la empresa sobre un desagravio con contenido de violencia de género, la empleada fue inmediatamente despedida

Un caso de acoso sexual y violencia de género sacudió estos días al mundo empresario, cuando la joven Wanda Roche Belcastro denunció a sus superiores del Grupo Sportline, para el cual trabajó durante el 2019, por encubrir un caso de acoso y violencia sexual cuando tras una discusión laboral se encontró con la denigrante expresión: "Sabés cómo termina esto. Te voy a terminar cogiendo", por parte de Brian Mollard Alí, miembro del staff de la firma cuestionada.



Según relató Agencia Nova, la joven de Carmen de Patagones, informó a sus superiores Paco Eduardo Ulises, encargado del local, a Gabriela Frioni, supervisora general, y al departamento de Recursos Humanos del importante grupo de venta de indumentaria sobre el violento episodio.

Inmediatamente a través del abogado del grupo, Juan Cruz Ferrari, le hicieron saber que estaba despedida.



Más allá de haber informado del proceder del importante grupo empresario al INAM (Instituto Nacional de La Mujer) y varios colectivos feministas de los cuales recibió rápida contención y apoyo, Wanda Roche Belcastro, puso en manos de sus letrados las acciones legales civiles y penales correspondientes que decidió iniciar contra la familia Feler y las firmas Fordelen S.A. e Israel Feler S.A., dueños del imperio con más de 30 sucursales en todo el país.



"Mis letrados me hicieron comprender la literalidad de la amenaza coactiva y de contenido sexual de la empresa: 'Te voy a terminar cogiendo'. Y, es lo que hicieron. Avalaron al acosador violento, me denigraron como mujer, me despidieron y me dejaron sin trabajo y sin proyecto al inicio de un año tan difícil a nivel laboral en nuestro país. Lo hicieron. Realmente me vejaron a mi y a todas las mujeres que viven este tipo de situaciones machistas y misóginas en forma permanente dentro de su ámbito laboral día a día donde aún sigue enquistado dentro del empresariado un retrógrado y resistente patriarcado", le dijo Roche Belcastro a Nova.