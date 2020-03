Coronavirus: un hombre de 64 años es el primer muerto en el país

Se trata de un hombre que llegó al país, proveniente de Europa, y estaba internado en un centro de salud de la Ciudad de Buenos Aires

Un hombre de 64 años con una serie de enfermedades preexistentes se convirtió en el primer muerto diagnosticado de coronavirus en Argentina y en América Latina, informó el Ministerio de Salud de la Nación.



El paciente era un porteño de 64 años, identificado como Guillermo Abel Gómez, que había regresado de un viaje a Francia el 25 de febrero pasado, y el 28 de ese mes comenzó a presentar fiebre, tos y dolor de garganta,



El 4 de marzo se dirigió a un centro de Salud de la ciudad de Buenos Aires, y fue internado en una unidad de cuidados intensivos.



El hombre tenía antecedentes de diabetes, hipertensión, bronquitis crónica e insuficiencia renal, y durante su internación en el Hospital Argerich requirió asistencia respiratoria mecánica.



El paciente falleció tras dos días internado y presenta como antecedente un viaje a París, Francia.



Actualmente la Ciudad de Buenos Aires realiza la investigación epidemiológica, para detección de contactos estrechos.



El servicio de virosis respiratoria del Malbrán procesó nueve muestras, ocho de las cuales dieron negativa y una positiva. Esta última corresponde al paciente fallecido, informó el Ministerio de Salud



"Argentina tiene un sistema de salud federal y en ese marco en la Ciudad de Buenos Aires las autoridades definieron que la línea 107 (SAME) brinde información a los vecinos de la Ciudad a través de un call center especializado con el apoyo de un grupo de epidemiólogos para proponer la mejor vía de asistencia para cada una de las situaciones que se van presentando", detalló la cartera.



Las autoridades sanitarias nacionales habían confirmaron ocho casos de coronavirus, todos ellos de personas que regresaron del exterior, en especial de Italia, quienes se recuperan satisfactoriamente con las medidas de aislamiento pertinentes de acuerdo a los protocolos vigentes.



Ante el avance de la enfermedad, el Ministerio de Educación dispuso que estudiantes, docentes y personal no docente que hayan regresado de viaje por los países donde circula y transmite el coronavirus, deberán cumplir 14 días en su domicilio sin concurrir a las escuelas.



La medida rige aún para los que no presenten síntomas de la enfermedad con el objetivo de evitar el contacto social, principal vía de transmisión del virus, informó el Ministerio de Educación de la Nación.



La resolución 2020 de la cartera educativa incluye los establecimientos tanto de gestión estatal como los privados y en todos los niveles y modalidades de la educación, sea el inicial, primario, secundario, superior y universitario.



El ministro de Educación Nicolás Trotta, destacó en declaraciones a la prensa que "es importante que permanezcan en el domicilio sin concurrir al establecimiento y evitar el contacto social por 14 días".



Cada provincia y la Ciudad de Buenos Aires serán quiénes estarán a cargo de la justificación de los días de ausentismo.



La medida incluye hasta el momento a quienes hayan viajado a China, Corea del Sur, Japón, Irán, Italia, España, Francia y Alemania, pero la lista podrá extenderse a medida que lo indique el Ministerio de Salud de la Nación.



Trotta explicó también que se están tomando todas las medidas necesarias para evitar que el coronavirus afecte la salud de los niños.



"Por ello pedimos a padres, madres y docentes que acompañen en esta etapa de prevención. Estamos en contacto permanente con las 24 jurisdicciones para que adopten las medidas pertinentes", detalló



La cartera educativa distribuye a todas las escuelas y universidades del país, materiales gráficos que incluyen medidas de sanidad e higiene, para la prevención de las enfermedades virales como el coronavirus y también, el dengue y el sarampión.



Entre las medidas a desarrollarse en las escuelas están el lavado de manos frecuente con agua y jabón; cubrirse la nariz y la boca con el pliegue-codo o usar un pañuelo descartable al toser o estornudar; usar el cesto de basura más cercano para desechar los pañuelos utilizados; ventilar los ambientes; y limpiar frecuentemente las superficies y los objetos que se usan con frecuencia.



Por su parte, el Ministerio de Trabajo también dispuso que las empresas de sector público y privado deberán conceder una licencia extraordinaria a los trabajadores que hayan estado en los países de mayor circulación y transmisión del virus para que se sometan al período de aislamiento de 14 días.



El Covid-19 causó ya más de 3000 muertes en todo el mundo, siendo China el país más afectado y foco de la epidemia mundial, donde se registraron hasta el viernes 3070 decesos. En tanto que Italia, con 233 muertos, es el segundo país más afectado.



Comunicado oficial del Ministerio de Salud de la Nación:



"Se confirmó el fallecimiento de un paciente, con diagnóstico de COVID-19. Se trata de un paciente de 64 años, residente de Ciudad de Buenos Aires, que el 28/02 comienza con fiebre, tos y dolor de garganta. Como antecedentes, presentaba diabetes, hipertensión, bronquitis crónica e insuficiencia renal. El día 04/03 consulta en un efector público de la Ciudad de Buenos Aires, se interna en unidad de cuidados intensivos, requiriendo asistencia respiratoria mecánica. El paciente fallece el día 07/03/2020. Presenta como antecedente viaje a Europa, regresando al país el 25/02. Actualmente la jurisdicción, está realizando la investigación epidemiológica, para detección de contactos estrechos.



Cabe destacar que Argentina tiene un sistema de salud federal y en ese marco en la Ciudad de Buenos Aires, las autoridades definieron que la línea 107 (SAME) brinde información a los vecinos de la ciudad a través de un call center especializado con el apoyo de un grupo de epidemiólogos para proponer la mejor vía de asistencia para cada una de las situaciones que se van presentando".