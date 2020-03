"Yo no creía que el coronavirus iba a llegar tan rápido, nos sorprendió"

El ministro de Salud, Ginés González García, admitió que las autoridades nacionales fueron sorprendidas por el rápido avance del COVID-19 en el país

El ministro de Salud, Ginés González García, reconoció que el Gobierno se vio sorprendió por el rápido avance del coronavirus en la Argentina e hizo un mea culpa al respecto.

"Yo no creía que el coronavirus iba a llegar tan rápido, no creía que iba a llegar en verano, nos sorprendió", afirmó el titular de la cartera sanitaria.

De todos modos, González García aclaró que no hubo una subestimación de la enfermedad que mantiene en vilo a todo el mundo, sino que fue un error de cálculos en los tiempos que iba a presentarse en el país.

"Subestimarlo no es una buena palabra, yo creí que iba a llegar un poco más tarde, esa es la verdad. Igual hicimos todo lo que había que hacer. Nos sorprendió a todos. En este aspecto todas las medidas que estamos tomando tienen que ver con la evolución. No lo subestimamos, yo pensé que iba a llegar a más tarde, esa es la verdad. Aceleramos la vacunas con la gripe para que no se junten las dos enfermedades", enfatizó el funcionario.

Hace un mes, el ministro de Salud había manifestado estar "mucho más preocupado por el dengue que por el coronavirus" y consideraba que la probabilidad de que la enfermedad llegue a la Argentina era "muy baja".

En las últimas horas se confirmaron cinco nuevos contagiados en la Argentina, por lo que se elevó a 17 el número de infectados, tomando en cuenta al hombre de 64 años que falleció el sábado pasado en el hospital Argerich.

En relación a este caso, que resultó ser el primer muerto por la enfermedad en el país, González García dijo que "hay 40 personas en control" por un posible contacto, aunque con más posibilidades de cercanía "unas 16 personas".

En cuanto a los pacientes aislados y en tratamiento por el virus, dijo que "están todos en buen estado", y agregó: "Se está controlando todos los contactos que tuvieron los contagiados y lo está haciendo cada jurisdicción. Se está controlando fuertemente".

Por otro lado, el funcionario reveló que el presidente Alberto Fernández "está todo el día informado" sobre el tema y dijo que "no está previsto un mensaje de su parte".

Desde el Ministerio de Salud recomiendan que ante la presencia de fiebre y síntomas respiratorios como tos, dolor de garganta, dificultad para respirar y haber permanecido en áreas con circulación del virus o al haber estado en contacto con un caso confirmado o probable, se haga un contacto de inmediato con el sistema de salud, refiera el antecedente de viaje y evite el contacto social.

Por otro lado, a las personas que ingresan al país y que hayan permanecido en zonas con transmisión del nuevo coronavirus deben permanecer en el domicilio y no concurrir a lugares públicos como ámbitos laborales, recreativos, deportivos y sociales durante 14 días.