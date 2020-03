¿Se enferman los niños con el coronavirus? Esto es lo que sabemos

En China se estudian los casos de niños muy pequeños que dieron positivo por el virus a causa del contagio de alguno de sus familiares adultosniños,chicos

A medida que se extiende el coronavirus, los padres, maestros, cuidadores tienen cada vez más preocupación sobre cómo la enfermedad afecta a los niños, pero hay buenas noticias.



Los niños no parecen estar contagiándose con el virus al mismo ritmo que los adultos, y si lo hacen, no están desarrollando síntomas graves, según datos de funcionarios de salud chinos.



Esto es lo que sabemos ahora sobre el impacto del coronavirus en los niños: sí, los niños contraen el coronavirus, pero generalmente desarrollan casos leves de la enfermedad.



De casi 45.000 casos confirmados en China hasta el 11 de febrero, solo hubo una muerte en alguien menor de 20 años, según el Centro Chino para el Control y Prevención de Enfermedades, y no hubo fallecimientos entre niños menores de 10 años.



El Dr. Arthur Reingold, epidemiólogo de la Universidad de California en Berkeley, dijo que los números muestran que los niños portan el coronavirus pero no desarrollan síntomas graves.



"La evidencia hasta el momento sugiere que los niños, al menos en China, muchos niños se han infectado y o tuvieron una enfermedad muy leve o no han tenido ninguna enfermedad", dijo Reingold a CNN, y agregó que ese es un patrón visto en muchos otros virus respiratorios que se transmiten fácilmente entre niños y por los niños.



Hubo casos en Estados Unidos, similares a otros países, donde los niños se enferman. Un estudiante de secundaria en Washington, un adolescente en Georgia, un niño de primaria en California y un niño de tres años en Texas resultaron positivos por la enfermedad.



Sin embargo, dijo Reingold, los niños no están desarrollando una enfermedad tan grave por el coronavirus como los adultos mayores.



"Los niños simplemente no se enferman mucho cuando contraen esta infección", dijo. "Entonces, si desarrollan algún síntoma, son leves … y, por suerte, las enfermedades graves y fallecimientos son increíblemente raros", añadió.

¿Pueden los niños transmitir el virus y qué medidas deben tomarse?

El hecho de que los niños no tengan tantas probabilidades de desarrollar síntomas importantes, no significa que no contraigan el coronavirus. Reingold dijo que es probable que el número de casos en niños no se informe, en parte porque sus síntomas son muy mínimos o leves, pero advirtió que aún pueden infectar a otros.



"Tenemos que asumir que pueden propagarlo. Son increíblemente eficientes para propagar otros virus respiratorios como la gripe. Por supuesto, este es un virus diferente y podría ocurrir algo distinto", dijo Reingold a CNN. "Pero suponemos que los niños son extremadamente eficientes para propagar virus respiratorios, incluido el nuevo Covid-19", apuntó.



La mayor preocupación es que en grupos pequeños o grandes, los niños aún podrían transmitir el virus a aquellos que son más susceptibles, incluidos los adultos mayores de la comunidad o los miembros de más edad en sus familias.



Por lo tanto, los padres y los niños deben tomar precauciones de sentido común recomendadas por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), incluida la limpieza regular de las manos con agua y jabón o el uso de desinfectantes para manos a base de alcohol. Según los CDC, los niños y sus familias deben tomar medidas preventivas para evitar la propagación de la infección respiratoria, como cubrirse al toser y mantenerse al día con las vacunas.



Los cierres de escuelas también pueden regulares a medida que los miembros de la comunidad dan positivo por el coronavirus. Esa sería una forma de distanciamiento social, al igual que las restricciones de viaje, lo que los funcionarios esperan que puedan ayudar a contener la propagación de la enfermedad.



Reingold explicó que históricamente, durante los brotes anteriores de gripe, incluido el virus A H1N1 en 2009, el cierre temprano de las escuelas al menos retrasó el pico del brote. "Uno no previene el brote, pero al menos lo retrasa varias semanas", dijo. "Pero si uno espera demasiado, los cierres de escuelas realmente no tienen ningún impacto demostrable", aclaró.



Todo esto presenta desafíos para los padres, por supuesto, que están tratando de hacer malabarismos con su capacidad para trabajar y cuidar a sus hijos, que pueden tener que quedarse en casa si las escuelas cierran. Reingold dijo que alternativas como las guarderías o los centros de cuidado infantil pueden experimentar niveles similares de transmisión de enfermedades que en las escuelas.

¿Por qué los niños no se enferman de gravedad?

No se sabe por qué los niños no desarrollan casos tan graves. "Si se están infectando y no se enferman, me parece que la teoría más probable es que tienen cierto nivel de inmunidad, y lo más probable es que estén expuestos a otros coronavirus", dijo Reingold.

Debido a que un número menor de niños resultó infectado con el coronavirus o solo desarrolló síntomas leves, fue más difícil estudiar la enfermedad en los muy pequeños, según un informe de la Misión Conjunta de la Organización Mundial de la Salud y China sobre la enfermedad del coronavirus en febrero. Sin los resultados de los análisis de sangre, "no es posible determinar el grado de infección entre los niños, qué papel juegan los niños en la transmisión, si los niños son menos susceptibles o si se presentan de manera diferente clínicamente", según el informe.



"Vimos bajas tasas de ataque en niños y eso es algo que es importante y merece más estudio", dijo la Dra. Maria Van Kerkhove, directora técnica del Programa de Emergencias Sanitarias de la OMS.



Los niños infectados generalmente se identificaron a través del rastreo de contactos en hogares de adultos que estaban enfermos, según el informe.



Estudiar a niños con casos leves podría ser importante para comprender por qué otros se enferman tanto, incluidas las diferencias en el sistema inmunitario de los niños y las condiciones subyacentes en los adultos.



Podría ser que los niños no tienden a tener enfermedades cardíacas o pulmonares u otras afecciones que los hagan vulnerables a enfermarse gravemente por el coronavirus. Su sistema inmunológico podría desempeñar un papel, dijo Reingold.



"Creo que la otra pregunta, y esta sería una teoría, es que la respuesta inmune que ves es diferente, que los niños todavía están madurando en términos de su respuesta inmune y que de alguna manera, más allá de los problemas de fragilidad y enfermedades subyacentes, simplemente montan un tipo diferente de respuesta inmune", dijo.