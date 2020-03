Dieron de alta al primer paciente infectado con coronavirus en la Argentina

Esta persona de 43 años, que primero estuvo internado en la clínica de Swiss Medical Center y luego derivado al Sanatorio Agote se fue a su casa

Este jueves se dio de alta al primer contagiado por el coronavirus en la Argentina, quien estaba internado en el Sanatorio Agote, ubicado en el barrio porteño de Recoleta.

De esta manera, luego de haber estado once días internado y aislado en la clínica, podrá volver a su casa.



Se trata Ariel, un hombre de 43 años que había estado como turista en varias ciudades de Italia entre el 19 y el 29 de febrero. También viajó por España.

El paciente había comentado que "cuando salí de acá para Milán, yo ya estaba al tanto de la enfermedad, de hecho me llevé un barbijo. Pero cuando llegué, la verdad es que no vi nada raro, estaba todo normal. Yo voy todos los años a esa exposición, estuve con gente todo el tiempo, imaginate. Nunca sentí nada alarmante. No tengo idea de cómo me contagié".

Fue el primer caso importado. En relación con los tiempos, había llegado el 1 de marzo y se dirigió ese mismo día a la sede de la clínica Swiss Medical Center en avenida Pueyrredón y avenida Santa Fe con un cuadro febril, tos y dolor de garganta.

Posteriormete a dar positivo, el Gobierno llevó adelante una intensa búsqueda de los pasajeros que viajaron de Milán a Buenos Aires junto al paciente y que arribaron el domingo pasado al aeropuerto de Ezeiza.



Hasta el momento, se había activado en varias oportunidades el protocolo de seguridad por casos dudosos en el aeropuerto de Ezeiza y en hospitales de varias provincias, pero habían dado negativo.

Durante su aislamiento, dijo en Radio La Red: "Me levanto bien todos los días, no tengo fiebre, me hacen los controles, me alimento bien. No tengo el sushi, pero no pasa nada. Acá me controlan cada 3 horas".



Y agregó: "Me siento muy bien desde el primer momento que llegué. Estuve con fiebre la primera noche y después se me fue. Ahora estoy en perfecto estado de salud. La estoy pasando bien y no siento nada. Estoy perfecto".

De esta manera, el primer paciente de Argentina en contagiarse coronavirus fue dado de alta justo el día en que en el país los casos se elevaron a 31, con la confirmación de 10 nuevos pacientes afectados.