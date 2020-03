Argentina se aísla más frente al coronavirus: suma a la lista roja a Chile y Brasil

Con esta resolución, se incluyen en la lista que hasta ahora está integrada por China, Corea del Sur, Japón, Irán, Europa y Estados Unidos

Argentina sumó este lunes a Chile y Brasil como "zonas de transmisión sostenida" del coronavirus, por lo que quienes arriben desde esos países deberán cumplir obligatoriamente la cuarentena de 14 días, informó el Ministerio de Salud.

De este modo, la lista de zonas con transmisión sostenida por el nuevo coronavirus Covid-19 está integrada, ahora, por China, Corea del Sur, Japón, Irán, Europa, Estados Unidos, Chile y Brasil.

Con esta decisión, cualquier pasajero que provenga de esos países, sea o no argentino, deberá permanecer aislado durante 14 días obligatoriamente. Así lo indica el Decreto de Necesidad y Urgencia que firmó el Presidente la semana pasada donde declaró la emergencia sanitaria.

Con 155 casos confirmados de contagios, Chile decidió cerrar todas las fronteras terrestres, marítimas y áreas a personas extranjeras.



Mientras que Brasil anunció que registra 234 casos confirmados de coronavirus Covid-19, 34 más que el domingo, el 60% de ellos concentrados en el estado de San Pablo, el más poblado del país.



Así lo informó el Ministerio de Salud, que en su nuevo balance indicó que existen 2.064 sospechosos y que 1.624 casos fueron descartados.



El estado de San Pablo, donde apareció el primer caso, reportó 152, mientras que Río de Janeiro tiene 31, seguido por Brasilia, con 13, y Santa Catarina, con 7.



Según lo dispuesto como mecanismo de regreso desde estos países, los ciudadanos argentinos sólo podrán hacerlo con vuelos de Aerolíneas Argentinas.

Alberto se comunicó con sus pares de la región

Durante la jornada, el presidente Alberto Fernández se comunicó por videoconferencia con sus pares de Sudamérica para "analizar" y "coordinar" las medidas que se adoptarán a nivel regional, en el marco de la pandemia por el coronavirus.

"El Presidente mantuvo este mediodía desde la Casa Rosada una comunicación por videoconferencia con sus pares de la región para analizar la evolución de la situación y coordinar acciones ante el incremento de la circulación del coronavirus", indicó Presidencia en un comunicado.

Fuentes oficiales confirmaron que durante un alto en la reunión del Gabinete Económico y Social que se realizó en Balcarce 50, el jefe de Estado participó de la videoconferencia.

De esta manera, el Presidente se comunicó con los mandatarios de Uruguay, Luis Alberto Lacalle Pou; Chile, Sebastián Piñera; Perú, Martín Vizcarra; Paraguay, Mario Abdo Benítez; Bolivia, Jeanine Áñez Chávez; Colombia, Iván Duque; y Ecuador, Lenín Moreno; y con el canciller de Brasil, Ernesto Araújo.

Del lado argentino participaron los ministros Ginés González García (Salud) y Felipe Solá (Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto), además del secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz.

Precisaron que durante la conversación se dialogó sobre "el impacto económico" que el coronavirus COVID-19 generará en la región.

El dato llamativo fue que Venezuela no estuvo incluida en esa teleconferencia, pese a que en ese país también se registraron casos de coronavirus.



Por último, aclararon que la videoconferencia fue organizada por el presidente de Chile, Sebastián Piñera, pero Alberto Fernández "no está de acuerdo" con que Venezuela no sea incluida en las charlas que mantendrá la región.