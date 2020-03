Desde el jueves no funcionarán trenes y micros larga distancia, ni vuelos de cabotaje y habrá controles en colectivos

En todos los colectivos y trenes de Capital y el Conurbano solamente van a poder transportar pasajeros sentados. Resta definir qué ocurrió con los subtes

Con el plan de reducir la circulación y hacer un aporte clave en la lucha para frenar la propagación del Coronavirus, el Gobierno anunció que desde el jueves 19 hasta el miércoles 25 de marzo no habrá servicio de trenes y colectivos de larga distancia ni aviones de cabotaje en todo el país.

Además, a partir del mismo jueves, todos los colectivos y trenes del Área Metropolitana solamente van a poder transportar pasajeros sentados. Resta definir qué ocurrió con los subtes, que están en la órbita del gobierno de la ciudad de Buenos Aires.



La medida se tomó luego de varias reuniones entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires y el encargado de dar a conocer las decisiones fue el ministro de Transporte, Mario Meoni, quien antes de salir a comunicar las novedades estuvo reunido con el jefe de Gabinete de Ministros, Santiago Cafiero, y la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti.



"Queremos desalentar el viaje del fin de semana largo. Muchos argentinos no han tomado conciencia de la situación crítica en la que vivimos", señaló el funcionario, quien así hizo una referencia indirecta a la gente que aprovechó las licencias y la cuarentena para preparar o directamente trasladarse a puntos turísticos del país.



Instantes después, el titular de la UTA, Roberto Fernández, confirmó que ya está todo listo para implementar la decisión gubernamental: "Vamos a acatar las medidas, no vamos a poder circular con pasajeros parados".



Desde la Residencia Presidencial de Olivos, Alberto Fernández analizó la información que le transmitió su equipo y avaló los anuncios que, para que sean efectivos, se llevarán a cabo apoyados por control férreo de la CNRT, ente encargado de fiscalizar que esto se cumpla tanto en el ámbito de la Ciudad como en el Gran Buenos Aires.



El Presidente había bajado un mensaje contundente unas horas antes de los anuncios vinculados al transporte: "Las licencias no son para que salgan a pasear, quédense en sus casas", remarcó el mandatario en una entrevista radial.



En ese contexto, intendentes de las principales ciudades balnearias de la Argentina emitieron un mensaje uniforme dirigido a quienes pensaban hacer turismo: "No vengan". La intención es lograr que cumplan con la cuarentena y reduzcan al mínimo posible el contacto social, la única herramienta efectiva para detener la propagación del coronavirus.



A continuación, las medidas que anunció el Gobierno:



• Trenes y colectivos de larga distancia: suspenden sus servicios desde el jueves 19 hasta el martes 24 inclusive.



• Vuelos de cabotaje: suspenden sus servicios desde el jueves 19 hasta el martes 24 inclusive.



• Colectivos y trenes del área de metropolitana de Buenos Aires: sólo podrán circular con pasajeros sentados desde el jueves 19 hasta el 31 de marzo. Agentes de la CNRT controlarán que esto se respete. Se aplicarán sanciones en caso de no cumplir el requisito.



• Rutas Nacionales: se reforzarán los controles viales en rutas nacionales por parte de la ANSV y CNRT, junto a las jurisdicciones, y sanitarios en lugares turísticos.



• Transporte internacional de carga: todas sus modalidades siguen activas, pero con protocolo de higiene del Ministerio de Salud para los choferes.



• Puertos: sólo podrán ingresar argentinos o residentes.



• En otras jurisdicciones provinciales se está invitando a que adopten las mismas medidas.

Alberto Fernández: "No son vacaciones"

El presidente Alberto Fernández insistió en que "no estamos de vacaciones" con las medidas adoptadas para contener el avance del coronavirus en el país y advirtió que, si la actual situación es interpretada por la gente como "una oportunidad turística", entonces las prevenciones fracasarán.

Al ser consultado sobre las largas filas de autos que se movilizaban hacia la ciudad balnearia de Monte Hermoso , el mandatario ratificó la necesidad de que "la gente entienda que no estamos de vacaciones" y agregó: "No estamos de licencia para que vayan a pasear, sino para que nos cuidemos entre nosotros y a nuestros hijos".

"Quédense en su casa con sus hijos. Si convertimos (la cuarentena) en una oportunidad turística, fracasamos, no tiene sentido. Está en nosotros resolver el tema, tenemos que ser una sociedad madura", insistió el mandatario.

Cierran hoteles y restaurantes en la costa

Los intendentes de Mar del Plata, Pinamar y Villa Gesell invitaron hoy a días de comenzar un fin de semana largo que los turistas eviten visitar esas ciudades balnearias.

El intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera, firmó un decreto en el cual se establece que desde este martes hasta el 31 de marzo, los locales gastronómicos, establecimientos hoteleros, bares, discos, salones de fiestas, gimnasios y cualquier lugar que generen conglomeración de personas, deberán permanecer cerrados.

Por su parte, el intendente del distrito de Pinamar, Martin Yeza, lanzó a través de su perfil en la red social Twitter un pedido a los turistas que no visiten la localidad costera porque "no son vacaciones" y porque estará "todo cerrado". "Todos los días seguimos controlando cada vez más. No son vacaciones, el país esta en cuarentena", indicó.