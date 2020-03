Las temibles profecías de Baba Vanga sobre el coronavirus

La mística ciega búlgara, que supuestamente predijo el ataque a las Torres Gemelas y el Brexit, también previó el brote de esta pandemia

Baba Vanga, una mujer búlgara que vivió entre 1911 y 1996, predijo antes de su muerte varios hechos que sucedieron. Y uno de ellos, sería nada menos que el coronavirus.

Fue una coreógrafa, entrenadora y ex gimnasta búlgara, Neshka Stefanova Robeva, quien visitó a Vanga en 1996, justo antes de su fallecimiento, quien explicó lo que sucedió durante la visita.

"La tía Vanga me dijo cuando la visité, hace años: 'Neshka, la Corona estará sobre nosotros'. Entonces, no me di cuenta de qué significaban esas palabras. Luego, continuó diciendo que la palabra corona significa custodia en búlgaro, y está conectada con el liderazgo ruso dentro del país, por lo que asumió que la advertencia significaba que Bulgaria sería controlada por los rusos. Ahora me doy cuenta de que era la gripe china. Que se vaya", dijo Robeva.

Las profecías de Baga Vanga empiezan a cumplirse.

Además de lo que le dijo a Robeva, Vanga mencionó el virus en la década del `70, cuando predijo que alrededor del final de la primera década de este siglo, habría una epidemia de una nueva enfermedad mortal que se propagaría por todo el mundo y mataría muchas personas. Incluso dijo que el virus comenzaría en China.

Además de eso, señaló que una vacuna tardaría todo un año en desarrollarse.

Otras profecías de Vanga

Las predicciones sobre la pandemia que amenaza al mundo no fueron las únicas que se recuerdan de la mujer. Además del coronavirus, Vanga anunció que en 2020 sufriría un atentado el presidente ruso, Vladimir Putín.

Luego dijo que un meteorito impactará sobre la tierra. Nostradamus también dio la misma advertencia. Lo cierto es que, actualmente, la NASA se encuentra investigando los pasos de un gran meteorito que se acerca peligrosamente al planeta.

Tanto Baba Vanga como Nostradamus predijeron que este año, por el cambio climático, estará en riesgo Estados Unidos con grandes incendios.

Un gran tsunami fue anticipado por Baba Vanga.

La búlgara también anticipó un desastre natural al ver un gigantesco Tsunami que podría arrasar la India, Pakistán, así como partes de China y Japón.

Por último, entre algunas de sus versiones, la vidente anticipó que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, será atacado por una curiosa enfermedad que le dañará el oído, e incluso, podría provocarle un grave daño cerebral.

Baba Vanga y una visión que golpearía a Trump.

La historia de Baba Vanga

Llamada Vangelia Pandeva Dimitrova, pero más conocida como Baba Vanga, la autora de estas profecías nació en una ciudad en Macedonia del Norte, el 11 de enero de 1911, y murió el 11 de agosto de 1996. Era ciega, mística y clarividente, quien pasó casi toda su vida en una zona de montañas, en Rupite.

Cuando nació atravesó varias enfermedades, pero luego, pasó a ser una niña común. Su padre formaba parte del Ejército Búlgaro durante la primera Guerra Mundial, y su madre murió poco después de ese enfrentamiento bélico.

A pesar de su vida, cuidada por vecinos, y la pobreza que atravesó, la mirada sobre ella empezó a cambiar a temprana edad. Era inteligente, inventaba juegos y muchos de ellos sobre la curación. Recetó hiervas a sus amigos enfermos.

Baba Vanga en su juventud.

Su punto de inflexión fue cuando un tornado supuestamente la levantó en el aire y la arrojó en un campo cercano. Fue encontrada después de una larga búsqueda, y sus ojos estaban cubiertos de arena. Como no había dinero, poco se pudo hacer, y perdió parte de su visión.

En 1925 fue llevada a una escuela para ciegos, donde aprendió diferentes actividades.

Recién después de la segunda guerra mundial, empezó a atraer creyentes por su habilidad para sanar y la adivinación.

Baba Vanga, desde su niñez hasta la muerte curando gente.

Algunas versiones indican que fue quien predijo la desintegración de la Unión Soviética, el desastre de Chernobyl, el hundimiento del submarino ruso Kursk, y el ataque del 11 de septiembre.

Las predicciones de Nostradamus

Por más sorprendente que fuera la predicción, Vanga no fue la única que previó el virus mortal. Nostradamus también predijo el coronavirus cuando uno de sus pasajes anticipó: "La gran plaga de la ciudad marítima no cesará hasta que se vengue de la muerte de la sangre justa, condenada por un precio sin crimen, de la gran dama indignada por la simulación".

Por otro lado, dejó frases que se relacionan con el mundo actual y abren supuestos: "Los exiliados por ira, odio intestino, harán al Rey gran conjura: secretamente meterán al enemigo por la galería. Y a sus viejos deudos contra ellos alzarán."



El sitio Nostradamus2020 apunta que este verso, que refiere a un hombre que gobierna un estado poderoso (Donald Trump, Estados Unidos) enfrentará intrigas políticas, conflictos y peligro. Atacado por todos los frentes, sin embargo, vencerá en las elecciones de 2020.

Otra predicción es sobre la crisis económica, que se intensificará.



Los analistas económicos tienen predicciones divergentes para este año. Sin embargo, 500 años atrás, Nostradamus había predicho una nueva sacudida económica mundial para 2020, haciendo referencia a la caída de una gran potencia mundial que no podrá recuperarse. El mismo sistema económico capitalista se volverá inviable, dejando a millones de personas en la pobreza. Nostradamus ya había anticipado la crisis de 2008.



Otra advertencia tiene que ver con el líder norcoreano Kim Jong-un, quien dijo que será derrocado por su propio pueblo este año. Rusia estará involucrada en este conflicto, y su imagen ante el mundo cambiará para siempre.

Chip en el cerebro, el anticipo de Nostradamus.

Nostradamus predijo que para 2020, los humanos tendrán chips implantados en el cerebro. Esta predicción no está lejos de ser realidad, gracias a la tecnología e investigación en inteligencia artificial. Una compañía estadounidense de Wisconsin ya ha puesto esta idea en práctica: han implantado chips en las manos de sus empleados para registrar su presencia en el trabajo.



Según las predicciones, este año comienza la colonización de la Luna: pronto habría las primeras colonias humanas viviendo en el satélite natural. La NASA ya ha dicho que planea enviar expediciones a la Luna este año.



En otro capítulo, el vidente predijo que una gran potencia del Este le ganará la guerra a una potencia del Oeste. Teniendo en cuenta el escenario actual, quienes interpretan las profecías creen que podría tener que ver con la guerra comercial entre USA y China.

El final del reinado de Isabel, anticipado por Nostradamus.

Otro anticipo: Inglaterra tendrá un nuevo monarca. De acuerdo a Nostradamus, un importante monarca dejará el trono, aunque no especifica la causa. La reina Isabel de Inglaterra, se sabe, se está preparando para ceder la corona a su hijo, el príncipe Carlos.



En otro verso, se interpreta el caso del Brexit y la caída de un gran imperio



"Cerca de un gran puente de llanura espaciosa. El gran Lyon por fuerzas Cesáreas. Hará abatir fuera de la ciudad rigurosa. Por temor las puertas le serán cerradas."



Se cree que es una predicción sobre el futuro de Gran Bretaña tras el Brexit. La salida de la Unión Europea (UE), anticipa, provocará su colapso económico. Y no solo eso: también podría desencadenar el fin de Gran Bretaña como se conoce, con el posible rompimiento de Gales, Escocia e Irlanda del Norte, quienes no acuerdan salir del UE.



Otra visión tiene que ver los desastres naturales: incendios, terremotos y derretimientos, que ya empezaron a cumplirse.

Nostradamus predijo fuertes terremotos en Estados Unidos (entre junio y julio), Turquía y Europa. Por otro lado, dijo que el espacio conocido como la Antártida se desprenderá y se derretirá, lo que llevará al aumento del nivel del mar por varios metros. Esto podría desencadenar varias crisis.

Por último, Nostradamus vio para 2020 fuertes incendios en varios países: entre ellos, Australia. El país ingresa en el año con una crisis tremenda en el estado de Nuevo Gales del Sur, con varios muertos y refugiados por las llamas.

Otras predicciones

Son muchas las visiones que, pasado el tiempo, se vinculan con lo que sucede realmente.

Stephen Hawking hizo un comentario sorprendente hace varios años cuando admitió que le preocupaba que los virus genéticamente modificados que fueron creados artificialmente de alguna manera salieran del laboratorio y cortaran a las personas.

Además de las personas que predicen el coronavirus, han circulado muchas teorías de conspiración, como la forma que el libro de las Revelaciones de la Biblia supuestamente predijo el brote de un virus mortal como precursor del apocalipsis.

Otra teoría de la conspiración proviene de Rusia, cuando Vladimir Zhirinovsky quien es el líder del Partido Liberal Democrático, dijo a una estación de radio que cree que el coronavirus es un ataque biológico de Estados Unidos para que las compañías farmacéuticas puedan hacer más.