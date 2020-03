Récord de muertos en Italia por el coronavirus: en un solo día fallecieron casi 500 infectados

Hasta el momento, el número de víctimas fatales en el país europeo se elevó a 2.978 y ya tiene casi un total de 29.000 casos positivos

El gobierno italiano informó este miércoles que 475 personas positivas con coronavirus Covid-19 murieron en las últimas 24 horas, por lo que el número de víctimas fatales se elevó a 2.978 en todo el país.



Entre los dos últimos dos días fallecieron 475 personas, más de 100 sobre el mayor número anterior, 368, registrado el domingo, anunció el titular de la Protección Civil, Angelo Borrelli, en conferencia de prensa.



"Solo 0,8% de las víctimas totales no presentaba patologías previas", agregó Silvio Brusasferro, del Instituto Superior de Sanidad, en otra rueda de prensa.



Además, entre martes y miércoles hubo 2.648 nuevos casos de coronavirus Covid-19, con un total de 28.710 personas positivas a la enfermdad, según Borrelli.



De acuerdo al funcionario, los nuevos contagios muestran una "tendencia estacionaria", al tiempo que destacó el "número importante" que representan los 1.084 curados en un día, llevando el total de personas recuperadas hasta las 4.025.



De mantenerse las tendencias actuales, y sin que se haya alcanzado "aún" el pico de casos positivos según anunció el premier Giuseppe Conte, Italia se encamina a superar a China como el país con más decesos con coronavirus Covid-19, tras los 3.241 oficializados en el giggante asiático hasta este miércoles.



En Lombardía, que sigue siendo la región más golpeada del país, las últimas 24 horas mostraron un aumento de 1.493 positivos, menos que los 1.971 registrados de lunes a martes, aunque con 319 nuevas víctimas, frente a las 220 confirmadas ayer, según informó el resposanble de salud Giulio Gallera.



"Son los números de una batalla", planteó Gallera, quien destacó el signo "positivo" en el descenso de los contagios.

Te puede interesar "No tienen idea de lo que está por venir": el crudo relato de un ciudadano italiano sobre el coronavirus

A pesar de la crisis, no cumplen las medidas

Te puede interesar Coronavirus: el virus que entró en España no es el mismo que salió de Wuhan

Mientras tanto, más de 43.000 personas fueron denunciadas en Italia la última semana por violar las medidas dispuestas para restringir la circulación de personas y reducir los contagios del coronavirus Covid-19.



El ministerio del Interior italiano informó que desde el 11 de marzo hasta la medianoche de este martes, 43.595 fueron denunciadas por violar el artículo 650 del Código Penal, que obliga a acatar las medidas de restricción y la obligatoriedad de salir solo en caso de situaciones esenciales, y con una declaración jurada a mano.



Según Interior, 1.025.655 de personas fueron controladas en los puntos coordinados por Ejército, carabineros y policías locales en todo el país para velar el cumplimiento de las normas de restricción de tránsito.



Además, el gobierno italiano confirmó que "no excluye" la posibilidad de prorrogar las medidas restrictivas adoptadas por el avance del Covid-19, que incluyen la paralización prácticamente total del país, más allá del 3 de abril, la fecha límite definida inicialmente.



"No lo excluyo; evaluaremos en base a los números" consideró la ministra de Transporte, Paola De Micheli, durante una entrevista con la cadena pública RAI, en la que le preguntaron sobre la posibilidad de extender las medidas de control en el país que es uno de los más golpeados por la pandemia global.



Por el impacto de la crisis sanitaria, Italia dispuso el cierre de bares, restaurantes y negocios de venta de productos no esenciales hasta el 3 de abril, dentro de una batería de medidas para desalentar la circulación de personas en las calles de todo el país.



La región de Lazio, donde se encuentra la capital italiana Roma, dispuso que desde hoy los supermercados y negocios con permiso nacional para abrir solo pueden funcionar desde las 8.30 hasta las 19 de lunes a sábado, y hasta las 15 los domingos.