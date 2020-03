Especiales son las Pizzas, no las Personas

Con la concientización como bandera, en el Día Mundial del Síndrome de Down, ASDRA, Cambiando la Mirada y PedidosYa lanzan una campaña tentadora

Especiales, diferentes, distintos. Aún hoy en día son muchas las personas que se refieren con estos términos quienes tienen síndrome de Down, una condición de la que en Argentina no existen datos oficiales acerca de cuántas personas la tienen y cómo es la vida de ese grupo de personas.



Pero especial es otra cosa, especiales son las pizzas, por ejemplo, y ese es el lema de la nueva campaña de la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (ASDRA), Cambiando la Mirada y PedidosYa. En ese marco, a partir del 18 de marzo invitan a todos a romper el molde y a tomar conciencia de que especial es una palabra que se debe usar con las pizzas y no con las personas.

¿Cómo será la campaña?

La consigna es "¡No te quedes muzza y pedite una especial! Así, por cada pizza pedida e Kentucky, el Almacén de Pizzas y más locales adheridos, PedidosYa donará $50 a ASDRA y Cambiando la Mirada. La meta es alimentar la inclusión, derribar las barreras que existen actualmente en la sociedad y llegar a un mundo más justo y menos exclusivo.



"Las palabras impactan en nuestros vínculos. Con esta campaña y en tono divertido nos proponemos reflexionar acerca del impacto de los estereotipos", aseguran desde ASDRA. Además, invitan "a todos a sumarse de manera responsable cuidándose y quedándose en casa", una recomendación adicional en relación a la pandemia de coronavirus que se está expandiendo a nivel mundial y que día a día obliga a ser más cuidadosos de la salud pública.



Cambiando la Mirada nace con el objetivo de derribar prejuicios que se tienen con respecto a personas con síndrome de Down y que muchas veces implícitamente los colectivizan y los limitan. Uno de estos preconceptos es que son "especiales" mientras que nosotros proponemos verlas como personas con personalidades y capacidades únicas.



"A través de la participación en esta campaña, queremos darle visibilidad a la causa para ayudar a concientizar, desde nuestro lugar, acerca de la importancia de la inclusión en todos los sectores de la población. Contamos con herramientas para llegar a nuestros usuarios de una forma distinta, y nos gusta poder acompañar con ellas a ASDRA y Cambiando la Mirada", señalan desde Pedidos Ya.



"Hoy los argentinos estamos más unidos que nunca, y es momento de que esa unión no deje a nadie afuera. Por eso queremos que la mayor cantidad de gente se sume este 21 de Marzo a quedarse en casa y ayudar a las personas con síndrome de Down pidiendo una Pizza especial. Porque si hay algo que tiene que quedar en claro, es que #EspecialesSonLasPizzas no las personas", comentan desde el equipo de HOY la agencia creativa que ideó la campaña.