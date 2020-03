Alerta coronavirus: el aeropuerto de Ezeiza podría dejar de funcionar en pocos días

El canciller Felipe Solá admitió que se está evaluando cerrar el aeropuerto internacional la próxima semana, aunque no precisó la fecha

En medio del caos por los vuelos de repatriación de los miles de argentinos varados por el mundo tras la pandemia por coronavirus, Solá señaló: "Argentina va cerrar su aeropuerto, no se la fecha porque eso lo decide el presidente pero lo va a cerrar".



El funcionario, que remarcó que en 10 días lograron traer de vuelta a 20 mil argentinos, dijo antes de implementar esa drástica decisión se "seguirán criterios humanitarios porque también tenemos que cuidar a los argentinos que están acá".



A modo de ejemplo de lo que está sucediendo en otros países, Solá contó que este domingo dejará de funcionar el aeropuerto de Panamá. "Cierra hoy a la noche y tenemos que sacar a 300 argentinos. Si Copa mantiene sus vuelos les vamos a dar entrada", señaló en alusión a las negociaciones que aún siguen en pie con esa aerolínea.



La situación de los argentinos en Cusco es otro de los temas que desvela al Canciller ya que el aeropuerto de Lima está militarizado y hay casi 300 argentinos en lista de espera para volver.



"Después de muchas quejas nuestras LATAM empezó a moverse. LATAM tiene a mucha gente clavada en el Cusco, unos doscientos y pico de pasajeros. A lo de Cusco los vamos a ir a traer. Cuento con la Fuerza Aérea y el Ministerio de Defensa. Ellos están preparados y lo hacen con gusto porque es su laburo", remarcó.



Ante el descargo de LATAM, que dijo que no puede entrar a Perú porque ese país "les cerró el aire", el Cancillero fue contundente con su respuesta: "Podrían haber entrado antes y no lo hicieron".



Decenas de pasajeros reclamaban vuelos humanitarios tras quedar varados el martes en Lima por el cierre del aeropuerto internacional, dispuesto para hacer frente a la pandemia de coronavirus (JESUS OLARTE/)



Durante una extensa entrevista que brindó a Radio Mitre, hizo un extenso repaso de cuál es la situación en las principales ciudades que concentran la mayor cantidad argentinos varados. "Estoy constante comunicación con Cancún, Madrid, Bogotá... con los cónsules, con los embajadores y con la gente. No dejamos de contestar y contener a nadie", aseveró el canciller, quien además contó que luego que se filtrara su número de celular en las redes sociales se la pasa recibiendo llamados de particulares. Antendió "desde un mochilero de Cusco hasta una mamá en San Francisco".



En lo que respecta a los convenios con las aerolíneas internacionales para traer de vuelta a los viajeros al país, Solá se mostró preocupado con lo que sucede en Estados Unidos ya que aún no prosperaron las gestiones entabladas con American Airlines o Delta.



"Arguello (embajador argentino en EEUU) está preocupado por la cantidad de argentinos que hay en Nueva York y Miami porque American no emitió cancelaciones hasta ahora. No es fácil y no lo conseguimos hasta ahora. Son muy duras las respuestas tanto de American como de Delta", admitió.



Si bien hay otras negociaciones que ya están encaminadas, el funcionaro aclaró que "tampoco es posible traer a 10 aviones en simultáneo porque se complicaría la tarea en el aeropuerto y se podría traer el virus".



Lo que el Gobierno busca garantizar es que "no se agolpe gente en Ezeiza y no se pueda cumplir con el operativo sanitario, que hasta ahora se viene cumpliendo muy bien".