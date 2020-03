Sombrío panorama en Italia: 651 muertos más en 24 horas y casi 5.500 desde la explosión de la pandemia

Hubo casi 4.000 nuevos contagios y la cifra asciende a cerca de 47.000 infectadas. Las personas dadas de alta suman poco más de 950

Italia contabilizó este domingo 5.476 fallecidos, 651 más en solo 24 horas, informó este domingo el jefe de Protección Civil, Angelo Borrelli, en su boletín diario.



Según las autoridades, los nuevos contagios fueron 3.957, para un total de 46.638 personas actualmente infectadas (la cifra de contagios totales en el país desde que se detectó el brote a finales de febrero asciende a 59.138 personas). Los curados fueron 952, para un total de 7.024.

Te puede interesar Coronavirus en Argentina: el pico sería a fines de abril y preparan 14 mil camas de aislamiento

En total, la cifra de muertos ascendió hoy a 5.476 muertos. Pese a todo, el dato de muertos del domingo es menor al del sábado, cuando se registró el récord en un día con 793 fallecidos.



"Los numeros de hoy son menores en comparación con los de ayer. Esperamos que estos números puedan ser confirmados en los próximos días. Pero no hay que bajar la guardia y hay que seguir respetando las indicaciones y las medidas de aislamiento impuestas", apuntó Borrelli.



Las cifras del domingo sugieren que las estrictas medidas de contención impuestas alrededor del epicentro norte de la crisis cerca de Milán el 8 de marzo podrían estar comenzando a dar sus frutos.



Casi el 84 por ciento de los contagios se registró en tres regiones, todas en el norte: la Lombardía, la más afectada, el Piamonte y la Emilia Romaña, detalló el presidente del Consejo Superior de Sanidad, Franco Locatelli.



Lombardía, de 10 millones de habitantes, registró oficialmente el 55% por ciento de las muertes de COVID-19 del domingo. Además informó que el 30% de las nuevas infecciones ocurrieron en la región, que contabiliza dos tercios de las muertes desde el comienzo de la pandemia.



Además hay 18 médicos fallecidos por el Covid-19 desde que comenzó la epidemia, informó la Federación Nacional de Cirujanos y Dentistas. De ellos, 15 son de Lombardía.

"¿En qué están pensando?"

Una delegación de nueve expertos chinos que ayuda en Italia a las autoridades a controlar la expansión del coronavirus consideró que el país debe imponer más medidas restrictivas para lograr que toda la gente se quede en sus casas y se frene la propagación.



Este equipo de investigadores y médicos ha combatido la propagación del coronavirus en la ciudad de Wuhan, foco del brote, y se encuentran en Italia desde el pasado 13 de marzo para asesorar a las autoridades del país en la lucha contra esta pandemia.



El vicepresidente de la Cruz Roja de China y responsable de este equipo, Yang Huichuan, participó en una rueda de prensa en Milán (norte), capital de Lombardía, la región más afectada, y dijo que todavía hay demasiada gente en las calles.



"No están llevando a cabo políticas de cierre de las calles, porque el transporte público todavía funciona, la gente todavía circula y están haciendo cenas y fiestas en los hoteles y no están llevando máscaras", señaló, el día en el que China ha alcanzado por primera vez desde el comienzo de la pandemia el crecimiento cero de los nuevos contagios locales. "¿En qué están pensando?", arremetió.



Subrayó que "lo que está experimentando ahora mismo" Italia "es similar" a lo ocurrido "en la ciudad de Wuhan" y opinó que para acabar con los contagios hay que parar "toda actividad económica y cortar la movilidad de la gente".



"Todo el mundo debería quedarse en casa en cuarentena", argumentó, al tiempo que indicó que todos los ciudadanos, no sólo el Gobierno y el personal sanitario, tienen que seguir "de forma estricta estas políticas de cierre".