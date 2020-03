"El derecho a decir adiós": pacientes terminales en Italia se despiden de sus familias por videollamada

El Partido Demócrata de Milan envió decenas de tablets a los hospitales para permitir que los enfermos puedan comunicarse por última vez con sus familias

De la mano de una iniciativa del Partido Demócrata de Milan, Italia, decenas de tablets fueron donadas al hospital San Carlo y a un geriátrico de la misma ciudad para permitir que los enfermos terminales de coronavirus puedan comunicarse por última vez con sus familiares.

"La idea surgió por casualidad, cuando escuché al doctor Cortellaro, jefe del Hospital San Carlo de Milán, que contó en una entrevista del dolor de las personas que ingresaron al hospital, y se internaron en total soledad y aislados de sus familias y amigos, conscientes de lo que estaba a punto de suceder y de la falta de medios tecnológicos para que pudiesen hacer videollamadas con sus familiares", expresó Lorenzo Musotto, miembro del Partido, en su Facebook.

"Entonces compramos tabletas para donar al hospital y a un hospicio de ancianos para permitir que los enfermos puedan saludar a sus seres queridos por última vez".



Musotto también tuvo que permanecer en aislamiento luego de estar en contacto con un amigo que se contagió el virus y confiesa que se sintió "culpable por estar en mi casa mientras miles de personas en toda Italia están trabajando y luchando incansablemente contra el coronavirus".



"La idea de no poder decir adiós me duele más que la muerte misma y hay otras residencias para ancianos, hospitales y hospicios donde ya no existe la posibilidad de decir adiós", agregó animando además a que otros italianos realicen donaciones de este tipo.



"Sé de la importancia de las máscaras, guantes e instrumental médico. Pero el derecho a decir adiós, para los que se van y para los que se quedan, no debe ser menos", subrayó.

De acuerdo a las cifras del sábado 21 de marzo, el total de muertos por coronavirus en Italia alcanzó los 4.825, con 793 fallecimientos registrados en las últimas 24 horas.

El jueves, Italia se convirtió además en el país que más muertes reportó a causa del virus superando a China, donde surgió la epidemia a finales de 2019 y que hasta este sábado presentaba 3.261 víctimas fatales.