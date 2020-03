Miles de argentinos quedaron varados en Santiago tras el toque de queda de Chile

Muchos de los que se encuentran allí arribaron de diferentes destinos para hacer una escala poco antes del cierre de las fronteras

El ministro de Salud de Chile, Jaime Mañalich, anunció un toque de queda nocturno desde las 22 del domingo hasta las 5 de la mañana del lunes en todo el territorio chileno debido a la expansión del coronavirus. La medida provocó que miles de argentinos quedaran varados durante la noche y sin poder salir del aeropuerto internacional Arturo Merino Benítez de Santiago.

"Hay más de 2000 argentinos acá con la incertidumbre de no saber qué va a pasar. No paran de cancelar vuelos, hay filas de horas solo para anotarse en lista de espera. No hay agua y no hay comida. Hay riesgo de contagio por la aglomeración de gente", contó el usuario de Twitter @franwiens al diario Perfil. Además, pidió "ayuda" a la embajada argentina en ese país. "Estamos cerca de Argentina. Con micros pueden buscarnos", concluyó.

Según el sitio local Emol, el domingo estaban programados tres vuelos de la aerolínea Latam con destino a la Argentina en el aeropuerto de Santiago. Sin embargo, la empresa aeronáutica informó que el gobierno trasandino "no concedió los permisos de vuelo para operar", lo que impidió que los viajes se concretaran.

"Somos alrededor de 4000 argentinos varados en el aeropuerto de Santiago de Chile, algunos hace más de 3 días. El gobierno chileno no nos deja salir del aeropuerto, el argentino no nos deja entrar. Estamos hacinados, sin barbijos, sin comida ni bebida, durmiendo en el piso y completamente sin respuestas", contó otro de los argentinos que está allí.

Este domingo se registraron 95 nuevos casos de coronavirus en Chile, lo que eleva el número de infectados allí a 632. Actualmente, 31 pacientes están hospitalizados por coronavirus, 11 de ellos con ventilador mecánico y dos en estado crítico.

Estas últimas cifras de la pandemia se conocieron un día después de que una mujer de 82 años se convirtió en la primera fallecida del país por Covid-19. La Región Metropolitana es la zona del país con más positivos de coronavirus, con un aumento de 50 nuevos casos en las últimas 24 horas para un total de 409 contagios.

"El presidente ha instruido, a partir de hoy habrá toque de queda en todo el territorio nacional desde las 22 horas hasta las 5 horas del día siguiente. Las personas tienen que estar en su domicilio y de esta manera, disminuir los contactos sociales", dijo el ministro Mañalich el domingo, y detalló nuevas medidas ante la pandemia, como la prohibición de trasladarse a viviendas vacacionales, cuarentena obligatoria para toda persona que ingrese al país y control policial y de Fuerzas Armadas en las comunas con más casos de coronavirus.

Días atrás, el presidente Sebastián Piñera declaró en el país el "estado de catástrofe" por 90 días para contener la expansión del coronavirus.