Coronavirus en Italia: bajó por segundo día la cantidad de muertos diarios pero en total ya superó las 6.000 víctimas

Pese a los pedidos del gobierno para cumplir con las restricciones, la cantidad de personas que violan la cuarentena se mantiene en unas 10.000 por día

Mientras Italia se prepara para una semana "crucial" en su lucha contra la difusión del covid-19, su gobierno informó una leve baja, por segundo día consecutivo, en la cantidad de víctimas mortales y nuevos contagios de coronavirus: en las últimas 24 horas fallecieran 601 personas, con lo que ya superarían las 6.000 víctimas de este virus.



El titular de la Protección Civil, Angelo Borrelli, informó que de ayer a hoy murieron 601 personas (frente a las 651 del día previo) y otras 3.780 se infectaron (frente a las 3.957 anunciadas el domingo).



Así, se trata de la segunda baja consecutiva del número de víctimas y contagios tras las cifras difundidas este domingo que habían mostrado una reducción del 17% en las muertes y de 18% en los nuevos positivos con respecto al sábado.



En esa dirección, el gobierno considera que ésta es una semana "crucial" en la lucha para frenar los casos de coronavirus, en la que espera ver los "resultados" de las medidas de contención adoptadas desde hace 15 días, reforzadas con el decreto firmado por el primer ministro, Giuseppe Conte, y a las que durante esta jornada se añadió la autorización nacional al uso de drones para monitorear a la población.



"La semana será absolutamente crucial y esperamos ver una señal de inversión de tendencia", planteó el presidente del Consejo Superior de Sanidad, Franco Locatelli, en declaraciones que reprodujo el diario Repubblica.



Italia, que desde el jueves se convirtió en el país con más muertos con covid-19 en el mundo y este lunes llegó a 6.072 víctimas, concentra en tres regiones del norte del país (Lombardía, Piemonte y Emilia-Romaña) más de 80% de las muertes, por lo que el gobierno extremó las medidas en las últimas horas para evitar que el pico se extienda al sur.



En ese contexto rige desde esta jornada la prohibición de desplazamiento fuera de la comuna de residencia, y en las primeras horas de vigencia de la norma 115 personas fueron rechazadas en la estación de tren de la norteña Milán cuando buscaban viajar a la sureña Bari.



El Ente Nacional de Aviación Civil agregó el visto bueno al uso de drones para monitorear los desplazamientos de la población y comprobar que cumple las medidas de restricción.



A última hora del domingo, Conte firmó el decreto con el que busca cerrar todas las industrias que no sean esenciales, en una nueva vuelta de tuerca a las medidas ya implementadas y que fueron aumentando los controles para evitar la circulación de personas en las calles.



Las nuevas medidas, que finalmente entrarán en vigencia recién el miércoles, para que las empresas tengan tiempo de acomodarse, provocaron el descontento de sindicatos del norte del país, que reclaman "medidas más drásticas", y en algunos casos, como los metalmecánicos y bancarios, anunciaron un cese de actividades para el mismo miércoles.



El gobernador de Lombardía, Attilio Fontana, anunció que "inmediatamente" comenzarán a probar entre pacientes italianos el fármaco Avigan, testeado con éxito en Japón.



Pese a los pedidos de las autoridades para que se cumplan las restricciones, de acuerdo a los datos del Ministerio del Interior, la cantidad de personas que violan la cuarentena se mantiene en torno a las 10.000 por día, una cifra que atenta, según los especialistas, contra la intención de mantener controlada la difusión del virus.



Mientras los expertos calculan que la cifra de contagiados podría más que duplicar a la oficial, la región del Véneto, también en el norte, anunció un plan para poder llegar dentro de unas semanas a los 20.000 tests diarios, a la espera de poder detectar también los casos asintomáticos que juegan un papel central en la difusión del virus y que hasta ahora la administración central no tiene dentro de sus cálculos.



En esa dirección, el director del hospital de la localidad norteña Magenta, Nicola Mumoli, criticó con dureza que "futbolistas, actores y políticos" puedan acceder al test para determinar si son positivos al coronavirus mientras el examen se niega a los médicos de la zona más afectada por la pandemia.



"Una doctora que trabaja entre pacientes afectados por el covid-19 se enfermó, pero después de muchas llamadas a los teléfonos nacionales se le negó el examen", denunció Mumoli en una carta publicada en el diario Corriere, mientras "en las páginas de los diarios cuentan las buenas condiciones de futbolistas, actores y políticos, a los que se les hizo el examen", criticó el funcionario, quien consideró que la situación es una "discriminación".



La expresión de Mumoli recoge los dichos de muchos italianos en las redes sociales, luego de que futbolistas como el francés Blaise Matuidi, el argentino Paulo Dybala y su novia la mediática Oriana Sabatini y otros personajes que no cumplen tareas de esencialidad en la sociedad fueran sometidos a las pruebas.