El que se fue a la Costa, no va a poder volver: el Gobierno lanza un severo "operativo cerrojo"

La ministra de Seguridad afirmó que impedirán el regreso desde los destinos turísticos de aquellas personas que viajaron en plena pandemia

Los que se fueron a pasar el fin de semana a la Costa o a cualquier otro punto del país deberán permanecer ahí hasta el final de la cuarentena obligatoria. Las fuerzas de seguridad les impedirán el tránsito de regreso a sus hogares, advirtió la ministra del área, Sabina Frederic.



"El que se fue a la Costa, no va a poder volver. Se va a tener que quedar donde estaba el viernes, cuando salió el decreto", dijo la funcionaria, en declaraciones a radio Rivadavia. En el Ministerio de Seguridad ya trabajan para reforzar mañana y pasado mañana los operativos en las principales rutas de regreso de la costa atlántica.



"Vamos a poner varios retenes y lo vamos a mostrar, para que todo el mundo vea que no se les permite el regreso. Salvo que tengan un motivo muy justificado, deberán dar media vuelta y volver por donde vinieron. Vamos a hacer un cerrojo", detalló un funcionario del área.



En el ministerio que conduce Frederic se muestran conformes con el despliegue del operativo de seguridad destinado a garantizar el cumplimiento de la cuarentena.

"Estamos en un 93 o 94 por ciento de acatamiento", estimó un funcionario del área, y destacó la coordinación entre las fuerzas federales y provinciales.

Las ciudades que rechazaron "turistas"

Bajo el lema "Yo me quedo en casa", el municipio de Monte Hermoso decretó que hasta el martes 24 inclusive cerrarán todos los comercios asociados al turismo. Según había anunciado el intendente Alejandro Dichiara, durante 7 días corridos "deberán permanecer cerrados todos los comercios de los rubros hotelero, inmobiliario, gastronómico, de indumentaria, quioscos, casas de pesca, librerías, mercerías y otros, como así también ferreterías, corralones y demás".



Quedaron exceptuados de esta medida las farmacias, mercados, almacenes, verdulerías, carnicerías, expendio de combustible y guardias elementales de servicios públicos.



Desde la comuna también advirtieron que se iban a aplicar severas multas y clausura inmediata para quienes no cumplieran con esta reglamentación.



Hacia el fin de la semana pasada, en medio de la campaña y las medidas dispuestas por los gobiernos de Pinamar y Villa Gesell para evitar la llegada de visitantes a esas localidades balnearias y así frenar el avance del coronavirus, se pudieron ver imágenes de largas filas de autos y micros en los distintos accesos.



"En Pinamar tomamos la decisión de prohibir toda actividad vinculada a los servicios turísticos y gastronómicos, desde alojamientos hasta entretenimiento. No queremos que vengan, hay una situación internacional y hay que respetar los protocolos de aislamiento y la cuarentena", tuiteó Martín Yeza, intendente de Pinamar, quien además dispuso que se cortaran casi todos los ingresos a la ciudad.

De hecho, sólo mantuvo uno con el objetivo de poder controlar a quienes entraran a la ciudad en medio de la cuarentena preventiva y antes del comienzo del fin de semana extra largo. Pese a esto, la postal que el propio jefe municipal publicó mostró en ese momento una importante cantidad de vehículos.