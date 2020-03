"Habrá más suicidios por depresión que muertes por coronavirus a menos que EE.UU. vuelva a abrir sus negocios pronto"

Donald Trump dijo que "la gente tiene una ansiedad y una depresión tremendas. Cuando tienes una economía terrible, tienes muerte"

El presidente de EE.UU., Donald Trump, declaró este lunes que las medidas de distanciamiento social aplicadas en el país podrían relajarse en un futuro cercano para evitar que se produzcan muertes por una depresión económica y social, que podría tener peores consecuencias que el coronavirus.

"La gente tiene una ansiedad y una depresión tremendas, y por cosas como esta se suicida; cuando tienes una economía terrible, tienes muerte", señaló el mandatario en una conferencia de prensa, donde agregó: "Definitivamente sería en números mucho mayores de lo que estamos hablando con respecto al virus".

El titular de la Casa Blanca prometió que no va a dejar que este "problema médico" se convierta en un "problema financiero de larga duración". "EE.UU., nuevamente, y pronto, estará abierto a los negocios. Muy pronto. Mucho antes de tres o cuatro meses, como alguien sugirió. No podemos permitir que la cura sea peor que el problema en sí", declaró Trump, al tiempo que señaló que su país "no fue construido para ser cerrado". "La dificultad terminará, terminará muy pronto, la vida normal volverá", dijo el presidente.

Según trascendió en la prensa, Trump evalúa los consejos de algunos legisladores republicanos y asesores de la Casa Blanca que buscan que alivie la política de "distancia social" que fue impuesta hace 10 días y que en principio deberían durar hasta el 30 de marzo debido al coronavirus.

Los funcionarios de salud aconsejan extender ese lapso ya que muchos advierten que lo peor de la pandemia está aún por verse, incluso al jefe del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades infecciosas Anthony Fauci, que da conferencias de prensa todos los días junto a Trump y que aporta datos científicos cuando habla el presidente, e incluso ha llegado a contradecirlo en público.

Hasta ahora hay más de 42.000 casos registrados en todo el país, con más de 500 muertos. El lunes mismo se superó el récord de más de 100 decesos en un día. Los epicentros son los estados de Washington, California y Nueva York, aunque ya hay contagios en los 50 distritos.

En más de una docena de estados las clases están suspendidas y los restaurantes y bares cerrados, aunque solo hay recomendación –por ahora—de quedarse en casa. Pero en los estados más afectados la cuarentena es más dura.

En New York la situación es dramática. Ahora representa aproximadamente el 5% de los casos confirmados del mundo, lo que la convierte en uno de los epicentros de la pandemia mundial.

Con los negocios no esenciales cerrados y la gente recluida en sus casas, el impacto económico será sin dudas feroz y golpeará duramente a los estadounidenses justo cuando Trump busca ser reelegido en noviembre.