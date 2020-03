Repudiable: un empresario cordobés calificó a la cuarentena de "mamarracho"

Se trata de Arturo Grisoni, dueño de una fábrica de alfajores. Reclamo el fin de la cuarentena y la calificó como "delirante". Críticas generalizadas

El dueño de una tradicional marca de alfajores cordobés Arturo Grisoni tildó a la cuarentena de "mamarracho delirante" en sus redes sociales generando el repudio de una gran cantidad de personas que lo obligaron a cerrar su cuenta de Facebook.

"Que se termine este mamarracho delirante", escribió al inicio el texto que publicó en su cuenta de Facebook al tiempo que sostuvo que prefiere "morir a estar un minuto encerrado". "A mí nadie me va a imponer cómo tengo que vivir", publicó horas después del decreto que habilitó la cuarentena hasta el 31 de marzo en todo el país por el avance de los contagios de coronavirus.

En el posteo, Grisoni cuestionó al aislamiento social, preventivo y obligatorio porque "no me parece un plan efectivo", y acompañó la crítica con la imagen de la puerta de un supermercado de Carlos Paz donde se observa una concentración de gente "más que nunca a menos de 20 cm entre ellos".

Grisoni, dueño de El Nazareno desató la polémica al reclamar el fin la cuarentena total. "El que quiera hacer cuarentena que la haga pero de por vida, acostado en una cama y con un suero para que no se tenga que levantar ni para ir a la heladera", señaló en sus redes sociales.

Por las respuestas y la polémica que se generó, terminó cerrando su perfil en Facebook. Los medios cordobeses intentaron dar con él pero parece que se fue la ciudad.

"Yo prefiero morir a estar un minuto encerrado. Por el riesgo a qué? A morir? Toda la vida estás en riesgo de morir desde que abrís los ojos a la mañana, a mí nadie me va a imponer cómo tengo que vivir y menos si no le debo nada a nadie. Las medidas contra el virusito a nivel país y a nivel mundo no tienen consistencia por ningún lado", dijo en otra publicación.

Cuando los usuarios de las redes comenzaron a criticarlo, otra vez usó el muro de Facebook para indicar: "Nunca me voy a callar, veo cómo organizadamente soy insultado en radios, en redes, en la calle, ni hablar en el Face con los trolls a full. Todo al mismo tiempo coordinado. Es una nueva era de facto donde solo se permite una forma de ver la realidad".

"Nunca tuve casa propia ni viajes a Miami, todo lo pusimos", sostuvo en sus posteos."Cuánto habrán hecho por los demás esos que me llaman egoísta sin conocerme", se preguntó.