Barbijo sí, barbijo no: por qué no recomiendan su uso desde un comité de infectología

En solo unas semanas, estas mascarillas se ubicaron entre los productos más vendidos. Pero, ¿en qué ocasiones es realmente aconsejable su utilización?

En el medio de la pandemia del coronavirus, los barbijos se convirtieron en uno de los productos más vendidos debido a que muchos creen que mediante su utilización podrán evitar el riesgo de contagio del virus al andar por la calle.

Sin embargp, el Comité de Infectología de Tucumán no aconseja el uso de estas mascarrillas en la vida cotidiana.



"No recomendamos el uso de barbijo ni guantes a la población general, dada la falsa sensación de seguridad que relaja el cumplimiento de medidas adecuadas (higiene de manos, aislamiento social, no tocarse la cara) e induce a la población en caso de colocación y manipulación inadecuada a riesgo de contaminación de la cara tras tocar el mismo en forma inadecuada", explicaron a través de un comunicado.



También dejaron en claro que las recomendaciones se pueden ir modificadas según como vaya evolucionando la situación epidemiológica o bien haya nuevas evidencias disponibles.



Desde la Organización Mundial de la Salud (OMS), dijeron que estas mascarillas sólo son eficaces si se combinan con el lavado frecuente de manos y un correcto uso al momento de manipularlas.

Qué población sí debe utilizar los barbijos

- Personas con síntomas de infección respiratoria, las cuales deben tener consulta médica ya sea telefónica, virtual o en centros de atención de salud.



- Personal de Salud que asiste a personas con enfermedades respiratorias acorde a los protocolos de bioseguridad elaborados por el comité.