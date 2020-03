El Gobierno prepara una ley para reactivar a las Pymes industriales cuando pase el coronavirus

Los parques industriales no tienen ley nacional ni beneficios impositivos y sólo 14 provincias los preveen. El Ministerio de Producción trabaja en una ley

Cuando anunció el Aislamiento Social Preventivo, el Gobierno anticipó públicamente que esperaba graves consecuencias para la actividad económica e hizo algunas promesas. Entre ellas, figuró una ley nacional de parques industriales para dar ventajas a las pymes de producción de bienes.

Y desde la Secretaría de Industria, Economía del Conocimiento y Gestión Comercial Externa que dirige Ariel Schale, confirmaron a iProfesional que en esa cartera se trabaja para lanzar la ley nacional de parques nacionales con vistas a reactivar la economía una vez que pase la crisis sanitaria.

También en la provincia de Buenos Aires, en la Subsecretaría de Industria a cargo de Mariela Bembi informaron que el gobierno bonaerense "está evaluando las acciones a seguir" en materia de promoción industrial en general y de parques industriales en particular, "dada la situación de desfinanciamiento en que encontró a la provincia" y con la mira en la salida de la crisis.

Actualmente, según datos oficiales del Ministerio de Desarrollo Productivo, existen 405 parques industriales, de los cuales casi la mitad fue creada en los últimos 8 años. El 70% de áreas fueron se desarrollaron en Municipios de 10.000 a 100.000 habitantes.

En la provincia de Buenos hay 86 agrupamientos industriales oficializados con decreto provincial de aprobación, que concentran aproximadamente 2.500 empresas. Además hay 70 agrupamientos industriales que cuentan con disposición previa otorgada, es decir que poseen la factibilidad, y están en distintas etapas de desarrollo, algunos también cuentan con empresas que ya están operando, informó la Subsecretaría de Industria.

En Córdoba, en tanto, hay 48 áreas industriales, 9 con aprobación definitiva, 9 con aprobación provisional y 30 en desarrollo, los cuales agrupan a 747 empresas, informó el sitio Infonegocios.

Las leyes vigentes son provinciales

Los parques industriales se rigen por leyes provinciales, ya que a nivel nacional sólo existe el existe el Renpi (Registro Nacional de Parques Industriales), que no contempla la verificación de requisitos y cumplimientos para la aprobación de parques industriales.

El Renpi contemplaba beneficios para los parques registrados, como aportes no reembolsables para obras de infraestructura intramuros, pero en la actualidad no posee beneficios vigentes.

Silvia Andrea Tedin, socia de San Martin Suarez y asociados – Consultora Misión Pyme, relató que sólo 14 provincias poseen una ley que promueva, regule y potencie en su desarrollo a los parques industriales.

"A su vez, seguramente varias de esas, como la norma bonaerense, deben ser actualizadas y convertidas de acuerdo a los tiempos que corren, que demandan acelerar la inversión", comentó Tedin.

En la provincia de Buenos Aires, la ley de parques industriales es de 2007 y no contempla beneficios impositivos, explicaron en la subsecretaría de Industria bonaerense.

Las industrias bonaerenses que gozan de beneficios impositivos en las agrupaciones industriales, lo hacen en virtud de una ley de promoción industrial que hoy no está operativa. Es decir, la provincia no está otorgando promociones a nuevas empresas, precisó el organismo que encabeza Bembi.

Tedin enumeró que para las empresas que todavía tienen promociones industriales vigentes gozan de una exención total en los siguientes impuestos, si se trata de una planta nueva, y en el caso de los parques industriales, por un 50% más de años que si estuvieran afuera:

-Inmobiliario

-Ingresos brutos

-Sellos

-Automotores

-Sobre los consumos energéticos, y otros servicios públicos, de acuerdo a lo que determine la reglamentación

Estas exenciones estaban condicionadas a las inversiones que se realizan por:

-Planta nueva: 100% de la facturación originada en las actividades promocionadas

-Ampliación: el porcentaje resultante del aumento de la capacidad teórica sobre la capacidad teórica de producción total incrementada, medida en términos de facturación y de acuerdo a lo que determine la reglamentación

-Incorporación de un nuevo proceso productivo: porcentaje resultante de la relación entre el aumento de la inversión sobre la inversión total incrementada

Esta exención alcanza también al Impuesto sobre los Ingresos Brutos incluido en la facturación de los servicios de energía eléctrica, comunicaciones, gas y agua en lo que hace exclusivamente a la planta industrial promocionada.

Desde la susbsecretaría de Industria bonaerense, aclararon que la ley de promoción industrial y sus beneficios "actualmente se hayan en revisión".

En cuanto a nivel local, cada municipio puede disponer de beneficios por instalarse ahí, como por ejemplo, rebajas o exenciones en la tasa de seguridad e higiene, entre otras, dijo Tedin, y puntualizó que Berazategui, que hay varias áreas, y Burzaco (más de 200 empresas) mantienen los otorgados.

Algunos ejemplos de leyes de parques industriales provinciales exitosas que puso Tedin son el "Programa de Promoción y Desarrollo Industrial de Córdoba", brinda beneficios en Ingresos Brutos a empresas que realicen inversiones en el parques industriales.

Y el Parque Industrial de Neuquén, donde se exime de Ingresos Brutos por la radicación esa área, y además se otorgan beneficios municipales por un crédito a deducir por cada empleado de la base de cálculo de la tasa de seguridad e higiene que se paga, comentó Tedin.

Sin embargo, la especialista puntualizó que si bien hay una referencia a beneficios para las micro, pequeñas y medianas empresas industriales en la mayoría de las normas sobre parques industriales, la mayoría de las normativas de base es anterior a la Ley Pyme.

"Por ese motivo, las pymes no tienen un tratamiento específico, por lo cual haría falta replantear el tema con otra visión para los próximos años donde este la idea central de fomentar la localización dentro de los parques Industriales del sector pyme específicamente, con mayores beneficios que los existentes"m remarcó Tedin.

En primera persona

Un testimonio de un industrial que trabaja en el área industrial Sur de la provincia de Santa Fe, ubicada Uranga, es el de Rodrigo Díaz, dueño de la fábrica de muebles Valenziana.

Díaz explicó que ese parque industrial es una iniciativa público privada y que, a partir del anuncio de que habrá incentivos para este tipo de agrupaciones económicas, desde el gobierno provincial se comunicaron con la administración del mismo para preguntar qué obras de infraestructura necesitan.

El área industrial de 20 hectáreas se fundó por una necesidad de las dos empresas que la componen de salir del territorio urbano para evitar molestias a sus conciudadanos.

La construcción de calles y el tendido eléctrico corrió por cuenta de las empresas, ya que la provincia aportó muy poco por falta de recursos, relató Díaz.

Las áreas industriales no cuentan con beneficios impositivos especiales respecto de los tributos provinciales, ya que las industrias no pagan sellados y están exentas de Ingresos Brutos en todo el territorio santafecino. Piden una exención de patentes, pero la gobernación no tiene presupuesto.

Tampoco el municipio brinda algún tipo de beneficio a su área industrial.

El único beneficio real hoy en un parque industrial santafecino es la comodidad para trabajar.

Una ley nacional de parques industriales vendría a igualar la situación para todas las provincias y seguramente hará hincapié en las pymes con beneficios impositivos para estas empresas.