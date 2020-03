Expectativa por mensaje oficial: Alberto Fernández anunciaría que se extiende la cuarentena

Fernández analiza las medidas necesarias para mitigar la expansión del Covid-19 después de la reunión que mantuvo este mediodía con el Gabinete

El presidente Alberto Fernández mantiene desde las 18 una videoconferencia con gobernadores de todo el país desde la Quinta de Olivos, informaron a Télam fuentes oficiales.

Trascendió que el Presidente decidió extender la cuarentena frente al consejo de los expertos. Todavía falta oficializar cuánto durará.



Fernández planteó que de los problemas económicos "se puede volver, pero no así de las muertes". Por otro lado, el jefe de Estado le pidió a los gobernadores que sean "muy firmes" en sus distritos con los empresarios para evitar prácticas especulativas.



"Hace falta que los especuladores tengan un castigo y si les duele el bolsillo mejor", planteó Fernández, aunque destacó que se han destinado $340 mil millones para las empresas. También les dio vía libre a los mandatarios provinciales para que "hagan todo lo que tienen que hacer" pero sin afectar "el tránsito de los camioneros".



A su turno, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se manifestó de acuerdo con las medidas propuestas por la Casa Rosada pero pidió "restringir lo más posible la circulación de los adultos mayores para que no se sobrepase el sistema de salud". Por su parte, los gobernadores de Santa Cruz y Río Negro se mostraron preocupados por la industria petrolera.

"Prorrogar la cuarentena"

La videoconferencia tuvo lugar luego de la reunión que este mediodía el jefe de Estado mantuvo junto con ministros de su gabinete e infectólogos y expertos del Comité de Crisis, también en Olivos.



Ginés González García, explicó en conferencia de prensa que "unánimemente todos han opinado que hay que prorrogar la cuarentena". Además, el funcionario anticipó que en el transcurso del día de hoy, el jefe de Estado hará el anuncio con los detalles de la extensión.



"Tengo entendido que el Presidente de la Nación, que encabeza esta estrategia, va a hablar con la Nación Argentina no sé bien a qué hora", sostuvo.



Sobre el avance de la pandemia en la Argentina, manifestó: "Todos los días estamos mejor, mejor en preparación, mejor en recursos. Hasta ahora venimos por debajo de la curva de simulación".



Y agregó: "No hay que asustarse, va a ser natural que la curva se incremente por el ciclo de la enfermedad y por la mejora diagnóstica del país".



Sobre cómo serían las condiciones de la extensión del aislamiento, Ginés no dio precisiones pero advirtió: "Desde el 20 de marzo es para toda la población salvo para los que cumplan con servicios esenciales. La sugerencia dada por el grupo es que la prolongación debe continuar de la misma manera".



También hizo referencia a la situación en el Conurbano, donde hay zonas muy vulnerables: "No podemos resolver una situación de muchos años de debilidad. El Conurbano, que tiene la mayor cantidad de pobres de la Argentina, es un problema de la Argentina".



Los expertos que estuvieron fueron la embajadora especial de la OMS/OPS para América Latina y el Caribe, Mirta Roses; el director científico de la Fundación Huésped, Pedro Cahn; el titular de la Sociedad Argentina de Infectología, Omar Sued, y los especialistas Ángela Gentile, jefa de epidemiología del hospital Ricardo Gutiérrez, Pablo Bonvehi, el ex presidente de la Sociedad Argentina de Infectología, Gustavo Lopardo y Tomás Orduna.



Por el lado de los funcionarios, dijeron presente la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, el ministro del Interior, Eduardo "Wado" De Pedro, el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz, el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello, el secretario de Comunicación y Prensa, Juan Pablo Biondi y el asesor presidencial Alejandro Grimson.