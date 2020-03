Carlos Rodríguez sobre el efecto económico del coronavirus: "No hay que esperar que el mercado lo solucione, es una situación de guerra"

Para el economista y fundador del CEMA, la inflación y el default pasaron ahora a ser un problema de segundo orden, y pide mayor coordinación del Gobierno

El economista Carlos Rodríguez, ex viceministro de Economía y ex rector de la Universidad del CEMA, opinó sobre las medidas tomadas para enfrentar la crisis como consecuencia del coronavirus.



En este sentido, fue más crítico con el ministro de Salud, Ginés González García, que con el gabinete económico de Alberto Fernández.

"Me parece bien la cuarentena, pero se está tomando sin saber realmente dónde estamos parados", le dijo a Infobae. "Estamos copiando a los demás países, pero ellos hacen test, ven los focos de infección, quiénes son los infectados y curados. Nosotros no sabemos nada, solo testean a los que viajaron en avión, pero no la transmisión doméstica", detalló.

Te puede interesar Fingió ser médico para sacar a su esposa del hotel en el que cumplía cuarentena obligatoria

Consideró entonces que al equipo del Gobierno le "hace falta alguien que sepa de administración, no de política".

"Estos muchachos se hicieron pegando carteles en la calle, pero no saben de administración de recursos, se quedan paralizados en el accionar", opinó.



Sobre las consecuencias económicas que tendrá la pandemia en la Argentina, Rodríguez se preocupó por el impacto social: "Tenemos un problema social grave, que va mucho más allá del crecimiento económico, la inversión, el comercio internacional. En el conurbano hay muchos millones de personas que ya vivían hacinadas y en la pobreza extrema, con problemas de hambre y salud. Esa es la situación de base de la que partimos después de décadas de populismo. Con la cuarentena, esa gente hacinada ahora encima no puede salir de su casa. No puede ir a trabajar ni ir a cobrar el sueldo. No tienen cuenta en un banco. Es un problema social grave".

Te puede interesar Pagarán bono especial de $5.000: empleados de qué sectores serán los que lo recibirán

Para el fundador del CEMA, esta situación es similar a "estar en un campo de refugiados en Siria, pero sin equipos de militares especializados o de Médicos sin Fronteras. Son millones. Ni el gobernador Axel Kicillof ni el ministro Ginés González García están entrenados para eso".



Insistió en que en el plan de manejo de la pandemia hacen falta expertos en administración, manejo de crisis y recursos.

"En los barrios del conurbano, hay grupos de gente que se están organizando entre ellos para ayudarse ante la ausencia del Estado. Son situaciones que no podés esperar que el mercado lo solucione. No puede haber mercado si la gente no puede transitar, es una situación de guerra total. Acá hace falta coordinación, un ente con miles de personas, como las Fuerzas Armadas si estuviesen entrenadas para esto. Miles de personas de rescate, que lleven a la gente servicio o comida. O van a surgir milicias populares", advirtió.



Rodríguez consideró que el Presidente tiene un rol coordinador pero no alcanza para ello con una sola persona, "y los que están por debajo de él, no sirven".

Te puede interesar Importante: cómo tramitar el nuevo certificado para poder circular durante la cuarentena

"El presidente hizo lo que pudo al declarar la cuarentena, pero hoy tenés una crisis con los jubilados tratando de cobrar", comparó.



Aseguró que por un mes más, con las medidas de asistencia implementadas para las empresas, las Pyme podrán pagarle a los empleados que permanecen en cuarentena. Y que las personas no pueden ir a trabajar, ya que se infectarían y no hay un sistema de salud capaz de atenderlos.

Para solventar esa asistencia financiera, es probable que el Estado tenga que emitir pesos, generando mayor inflación.

"Va a haber más inflación y hay que bancársela. La inflación es un problema de segundo nivel en este momento en el cual la prioridad es resolver el problema de que la gente tenga dinero para comprar comida. Esto va a durar muchos meses. ¿Qué información precisa el presidente para decidir cuánto tiempo va a durar esto y para quiénes? Es inadmisible que no sepan la estadística de la curva porque se hacen pocos testeos", analizó el economista.



"No puede haber mercado si la gente no puede transitar", agregó Rodríguez.



También el problema del default, de acuerdo al economista, pasó a segundo orden: "El problema del default no nos afecta porque hoy no podemos estar peor. Pero cuando salgamos de esta situación, puede ser de acá a un año si hay algún tipo de cura, ahí va a venir el problema de cómo salimos. Ahí va a entrar el tema del default y de mirar un poco para adelante, cosa que no estamos haciendo. Estar o no en default no va a agravar el problema de hoy, que la gente no puede llegar a la comida y que es mucho más grave. Va a afectar a expertos en finanzas nada más, pero de acá a un año va a ser fundamental. Hay que mirar a mediano plazo".