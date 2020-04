Carlos Melconian: "La megaexpansión monetaria que impuso la cuarentena es un factor de alto riesgo inflacionario"

El ex titular del Banco Nación, Carlos Melconian, participó de una videoconferencia en la que analizó las consecuencias económicas del coronavirus

El economista Carlos Melconian participó de una videoconferencia organizada por Balanz Capital en la que disertó bajo la consigna "Cuarentena, economía y el día después".

En ese marco, el ex titular del Banco Nación advirtió que "la megaexpansión monetaria que impuso la cuarentena es un factor de alto riesgo inflacionario".



Para Melconian, "el mundo encontró a las cuarentenas como las primera soluciones facilistas" y en ese sentido, advirtió que las consecuencias son que "se anula la producción, se destruye el empleo, cae el consumo y se desarman los mercados".



"Esta piña global no la vimos nunca. La emergencia internacional es una parálisis económica muy complicada. Argentina entró en el fenómeno de la pandemia y eso implica la caída de la soja y el petróleo", señaló.



El economista y ex titular del Banco Nación señaló que la emergencia internacional que se vive desde febrero por la pandemia del Covid-19 generó "un colapso financiero mundial nunca antes visto".



En ese sentido, sostuvo que de todas formas nunca se inclinó por Vaca Muerta como motor de la economía y agregó que en términos de comercio exterior, "Argentina no se juega la vida acá".



En otro orden, aseguró que un programa "súper expansivo" puede no conducir a una tasa de inflación explosiva porque hay restricciones cambiarias, recesión y "por la poca cantidad de pesos en la calle".

Te puede interesar "El coronavirus podría desaparecer solo como lo hizo el SARS en 2003"

Sin embargo, aclaró que "la megaexpansión monetaria que impuso la cuarentena, que puede llegar al 100% este año, es un factor de alto riesgo inflacionario".



"La mega emisión no necesariamente tiene que ser sinónimo de híper. Pero si un factor de aceleración inflacionaria", insistió.



Melconian distinguió entre los sectores de la economía que saldrán ilesos y los que estarán más afectados por la crisis del coronavirus. Entre los sectores ilesos destacó al agro, la farmacias, los bancos y el sector de alimentos además de la administración pública. Entre todos representan un 25% del PBI, según el economista.



En tanto, entre los muy afectados enumeró al comercio (textiles, autos, electrónica), la construcción, hoteles y restaurantes y a la actividad inmobiliaria (representan un 50% del PBI). Por último entre los afectados nombró al transporte y las comunicaciones, al petróleo y la minería y al sector energético (25% del PBI).



Según el economista, el plan del gobierno de Alberto Fernández, al que denominó "PPP, plan de puro peronismo", venía a parar la corrida cambiaria y a desacelerar la inflación "con cepo y a las piñas".

Asimismo, agregó que el mismo apuntaba a frenar la caída del consumo y reestructurar ordenadamente la deuda pública para "transitar un 2020 menos malo que 2018 y 2019". No obstante, aclaró que ese plan para los primeros 100 días ya es "prehistoria".



Respecto a la renegociación de la deuda, Melconian puntualizó: "Si no arreglan con los tenedores de deuda tienen un default y empieza la joda de los buitres".



"Desde el año 2018 que se lo comuniqué a Macri: si es por la frialdad de los números, la Argentina en 2020 no paga la deuda", agregó.



"Si el Gobierno ofrece no pagar deuda por cuatro o cinco años, y no lo aceptan, si no se va a un segundo round de negociación vamos a un default", puntualizó Melconian



"Vamos a salir de esta crisis como hicimos en todas las anteriores", concluyó.