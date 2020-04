Florencia Kirchner reflexionó sobre su maternidad: "Es como la de un unicornio drogado"

Después de un año de tratamiento médico en Cuba, volvió al país y publicó una foto junto a su hija en Instagram, donde da su opinión sobre la niñez

Tras su regreso de Cuba, Florencia Kirchner se debe someter a una cuarentena obligatoria. No sólo por haber estado en un país extranjero sino para cumplir, al igual que todos, con el "aislamiento social, preventivo y obligatorio" dispuesto por el presidente Alberto Fernández.



Por eso, aprovecha sus ratos libres para escribir reflexiones en su cuenta de Instagram y dejar alguna frase destacada que despierta los me gusta y las reacciones de sus más de 185 mil seguidores.



Ahora, subió una foto junto a su hija donde se encuentra disfrazada de unicornio, mientras que la pequeña viste un traje de princesa. A partir de esa imagen escribió: "Mi maternidad es como la de un unicornio drogado".

"Ese disfraz se infla todo en las piernas y se hace nacer en la cabeza y los brazos de un unicornio de plástico. Mi hija lloró cuando me lo saqué. Ella se viste de una unicornia con tules. Seguro va a pensar alguna cabeza ¿la deja vestirse como hada? ¿No es todo muy de brillos patriarcas?", continuó.



"Yo les digo que no. Hubo vez una, que una amiga me contó que a su hija le escondía los disfraces de princesa. Le pregunté ‘Si fuera varón, ¿también se los esconderías? Me dijo que no", relató.



Después y tras una reflexión sobre el binarismo, los disfraces "para nene y para nena" recordó un momento de su infancia. "Las hadas siempre fueron hermosamente malvadas. Yo las buscaba y nunca vinieron a verme por lo que le saqué las cabezas a mis barbies, esas forras no me respondían".



"Volé por la casa llorando hasta mi padre y culpé a mi hermano. La infancia es una cosa que no tiene título, vale únicamente lo que diga le niñe que ve", concluyo Florencia en su escrito.