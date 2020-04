Italia: por primera vez, disminuye el número de pacientes en cuidados intensivos

"Es una noticia importante porque permite a nuestros hospitales respirar", explicaron autoridades.. El descenso se dio en Lombardía, la región más afectada

El número de pacientes en cuidados intensivos ha disminuido por primera vez en Italia desde la explosión de la pandemia hace más de un mes, anunció el sábado la Protección Civil. El número de enfermos de COVID-19 en cuidados intensivos en los hospitales italianos volvió a situarse en menos de 4.000 (3.994 en lugar de 4.068 la víspera) informó el jefe de Protección Civil, Angelo Borrelli.



"Es una noticia importante porque permite a nuestros hospitales respirar. Es la primera vez que esta cifra baja desde que gestionamos esta crisis", explicó.



El descenso se detectó en particular en Lombardía (norte), la región más afectada, donde los hospitales están desbordados, con 1.326 personas en cuidados intensivos, es decir, unos 50 menos que la víspera.



Según el saldo diario, 681 personas perdieron la vida a causa de la COVID-19 en las últimas 24 horas, una caída del 10% respecto a la víspera. Esa cifra de muertes "está en disminución constante, quiero recordar que (el 27 de marzo) alcanzamos un máximo con cerca de 1.000 muertos", recordó Borrelli.



El número de contagios totales, contando enfermos, fallecidos y curados, es de 124.632 personas, lo que supone un incremento de 4.805 de nuevos contagiados en 24 horas. Las personas actualmente positivas ascienden a 88.274, con lo que el número de positivos ha subido en 2.886 personas en un día, y hay 20.996 curados, 1.238 más en 24 horas.



En tanto, el personal sanitario italiano, uno de los colectivos más expuestos en la crisis del coronavirus, ha reclamado este sábado más material médico que les proteja y que la Unión Europea (UE) desarrolle una estrategia conjunta que les ampare.



El secretario general nacional del sindicato médico Annao, Carlo Palermo, explicó hoy en una rueda de prensa telemática con los medios internacionales en Roma que "entre un 20 y un 25% de los contagiados" con coronavirus son médicos, y lamentó que hasta el momento 78 han fallecido. Es un número muy superior, ha proseguido, al de otros profesionales sanitarios como los enfermeros, entre los que se contabilizan hasta el momento 45 muertes.



"Utilizar una simple mascarilla quirúrgica no ha protegido a los médicos italianos. Los trabajadores sanitarios son esenciales. Sin médicos, reanimadores, enfermeras es muy difícil garantizar la supervivencia de los enfermos más graves con coronavirus", ha declarado Palermo, al tiempo que ha reclamado más mascarillas filtrantes, adecuadas para estas circunstancias, y más equipos de protección individual.



El secretario de este sindicato lamentó que Europa haya delegado la producción de estos equipos, que son "fundamentales", a países como China o Vietnam y animó a los Veintisiete a recuperar su producción en el continente para no depender de terceros.



Además, alentó a la Unión Europea a desarrollar una estrategia conjunta, que deje a un lado las competiciones y comparta la tecnología para combatir el virus, y que mire a medio y largo plazo, porque una vez finalice el confinamiento que mantienen países como Italia o España "se necesitará una estrategia para el después".