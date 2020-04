Aerolíneas "ya no va a ser lo que era" y "hay que lograr que sobreviva", dijo el presidente de la compañía

Pablo Ceriani le envió una carta a los empleados de la empresa en la que traza una descripción cruda del duro momento que atraviesa el sector

La industria aérea es uno los segmentos de la economía global más golpeados por el coronavirus. O al menos uno de los primeros que sintieron el impacto de un mundo que prácticamente se detuvo. Así, las empresas del sector viven momentos dramáticos.



La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) pidió a los gobiernos "apoyo a las aerolíneas" para que éstas puedan sobrevivir porque "serán vitales" en el momento en que se inicie la recuperación, luego de la superación de la pandemia de coronavirus. Según IATA, la pandemia privará al sector de USD 252.000 millones de ingresos este año. "Nuestra industria nunca sufrió una crisis tan profunda", dijo el director general de IATA, Alexandre de Juniac.



En este contexto, Pablo Ceriani, el presidente de Aerolíneas Argentinas, envió una carta a los empleados de la compañía en la que traza una descripción cruda del duro momento que atraviesan la industria y la compañía, pero es optimista.



"Ante todo quiero agradecerles nuevamente el gran trabajo realizado durante las últimas semana, en la que logramos traer de regreso a sus hogares a más de 14.000 argentinos y argentinas. Una operación sin precedentes que marcará un hito en los 70 años de la historia de nuestra compañía", comienza el texto.



Ceriani detalló que recibió una empresa sobreendeudada luego de cuatro años de "desmanejo macroeconómico y una política aerocomercial que buscó favorecer compañías extranjeras a costa de Aerolíneas".



Luego se mete de lleno en la situación de la empresa y de la industria aerocomercial que, según sus palabras, "enfrenta en estos momentos la mayor crisis de su historia" con una paralización de operaciones que no tiene antecedentes.



"Nos encontramos prácticamente con la totalidad de nuestra flota en tierra, más allá de alguna operación especial que podamos realizar. Tenemos que dar los mejor de nosotros y planear una recuperación para la cual es importante que podamos liberarnos de preconceptos y de usos y costumbres anclados en escenarios que ya no existen", asegura en una parte de la carta.

"Aerolíneas Argentinas ya no va a ser la que era, tenemos que lograr que la compañía sobreviva, e incluso que salga fortalecida de esta situación", agregó.



Ceriani reservó uno párrafos para criticar a la gestión de la empresa durante el gobierno de Mauricio Macri. Asegura que antes de este contexto ya arrastraba una situación "muy delicada fruto de problemas de larga data agravados por la gestión anterior".



El funcionario recalcó que los ingresos de la aérea en este momento de crisis por el coronavirus son iguales a cero y que las previsiones de déficit operativo se han visto fuertemente incrementadas. "Déficit que es muy difícil de administrar para un Estado Nacional que tiene que atender urgencias sociales dramáticas", dijo. También anticipa una ola de quiebras en el sector a nivel global.



"La gran crisis que estamos viviendo va a significar muy probablemente la concentración del sector en menos compañías pero más fuertes, más competitivas. En ese contexto es en el que vamos a tener que desenvolvernos en el futuro. Si no nos adaptamos a esa nueva realidad no vamos a poder construir una compañía sólida y eficaz que puede cumplir con las necesidades por la cuales fue creada y que son el motivo de nuestra existencia. El desafío no es menos y la responsabilidad es muy grande", afirmó.



En el cierre, la carta tiene más agradecimientos y una arenga para "defender y sacar adelante" a la compañía.