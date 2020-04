El llamativo pedido de Bolsonaro para superar la pandemia en Brasil, que tiene más de 10.000 casos

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, invitó este sábado a un ayuno religioso nacional para que el país supere la crisis provocada por la pandemia del coronavirus que ya deja más de 430 muertos y sobrepasa los 10.000 casos.



La convocatoria, anunciada por Bolsonaro desde el jueves, fue reforzada este sábado con un video divulgado en las redes sociales donde el mandatario y varios pastores invitan al pueblo brasileño a participar en la "mayor campaña de ayuno y oración vista en la historia de Brasil".



Con una duración de poco más de cuatro minutos, el video, publicado en la página de Facebook del mandatario, es narrado por un locutor que asegura que "los más grandes líderes evangélicos en este país han respondido a la santa proclamación hecha por el jefe supremo de la nación, el presidente Jair Messias Bolsonaro"

Os maiores líderes evangélicos do país, representando 70 milhões de brasileiros, atenderam ao pedido do pres. JAIR MESSIAS BOLSONARO, e convocam o Exército de Cristo para A MAIOR CAMPANHA DE JEJUM E ORAÇÃO JÁ VISTA NA HISTÓRIA DO BRASIL! #JejumPeloBrasil com @jairbolsonaro! pic.twitter.com/oNQvK87Ibw