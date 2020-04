Dura advertencia del cirujano general en EE.UU.: el covid-19 "será nuestro momento Pearl Harbor, nuestro momento 11 de septiembre"

El principal portavoz del gobierno de Estados Unidos en temas de salud pública lanzó una dura advertencia a los habitantes de su país.

Jerome Adams, cirujano general de EE.UU., dijo en una entrevista televisiva con la cadena Fox News que para muchos estadounidenses los próximos días serían los más difíciles y tristes de sus vidas, debido a la trayectoria de la curva de la covid-19 en todo el país.



"Esta será la semana más difícily más triste de la vida de la mayoría de los estadounidenses, con toda franqueza. Este será nuestro momento Pearl Harbor, nuestro momento del 11 de septiembre, solo que no será localizado [en una ciudad o estado]", dijo Adams.



"Va a suceder en todo el país. Y quiero que Estados Unidos lo entienda", adelantó.



Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, también predijo que "será una mala semana", en entrevista con CBS News.



En esa misma línea, el presidente Donald Trump dijo en un tuit este domingo que "vienen dos semanas difíciles".

I will be having a White House CoronaVirus Task Force meeting in a short while. May or may not do a News Conference after the meeting, depending on new information. Talks & meetings today are proving promising, but a rough two weeks are coming up!