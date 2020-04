Coronavirus: la historia de los recién casados que quedaron atrapados en una paradisíaca isla

Se suponía que solo pasarían seis días en un resort, antes de regresar a su país. Son los únicos huéspedes del lugar y quieren regresar a su país

Una pareja está atrapada en una luna de miel eterna en la isla de Maldivas, después que la rápida propagación del coronavirus obligó a los aeropuertos de su país a cerrar.

Se suponía que los recién casados ​​Olivia, de 27 años, y Raúl De Freitas, de 28, solo pasarían seis días en el paraíso que es el resort Cinnamon Velifushi Maldives, antes de regresar a su país, Sudáfrica.

Los De Freitas llegaron a Maldivas el 22 de marzo y se suponía que regresarían a casa el siguiente fin de semana.

Debido a las crecientes restricciones de viaje en varios países, la pareja se aseguró de consultar con su agente de viajes antes de embarcarse, según The New York Times.

En ese momento, no se habían anunciado restricciones para su itinerario y su agente les dijo que a todos los ciudadanos sudafricanos se les permitiría regresar a sus hogares.

Sin embargo, ese no fue el caso y los De Freitas ahora están atrapados en Maldivas.

"Es increíble que tengamos este tiempo extra", dijo Olivia al Times, y agregó que están obteniendo un generoso descuento en el complejo habitual de u$s750 por noche, pero cada día se reducen sus ahorros.

"Todo el mundo dice que quiere estar atrapado en una isla tropical, hasta que tú estás realmente atrapado", dijo Olivia. "Solo suena bien porque sabés que puedes irte".

La pareja explicó que estaban en el cuarto día de su luna de miel cuando recibieron la notificación de que los aeropuertos de Sudáfrica estarían cerrados para la medianoche del día siguiente.

Le dijeron al Times que los vuelos de regreso a Sudáfrica son cinco horas a Doha, Qatar, donde están sujetos a una escala de tres horas, y luego nueve horas a Johannesburgo.

Desde el consulado de Sudáfrica en las Maldivas, un representante les ofreció vía Whatsapp volver a casa sería alquilar un avión alquilado, a su cargo, por 104.000 dólares. Les proponían dividir ese monto entre los 40 sudafricanos que estaban intentando volver a casa. La opción no fue viable, dado que la mayoría no podía afrontar ese costo.



El personal completo del complejo está disponible, dado que el resort aún tiene a la pareja de huéspedes. El gobierno no le permite a ningún ciudadano de Maldivas abandonar los complejos hasta no hacer la cuarentena posterior a la salida del último huésped.



Como son los únicos en el complejo, están sobreatendidos por el personal. La pareja contó que el "chico de la habitación" se reporta cinco veces al día, los cocineros les prepararon una elaborada cena a la luz de las velas en la playa, todas las noches los artistas siguen dando un espectáculo para ellos, nueve camareros los asisten en el desayuno, cada uno tiene un camarero designado, todas conductas atípicas en tiempos normales de vacaciones.

Debido a esas complejidades de abandonar el paraíso, nunca habrían regresado a Sudáfrica antes del cierre del aeropuerto del país.

Los De Freitas dijeron que consideraron otras opciones, como tomar una lancha rápida de una hora y media hasta el aeropuerto principal de la isla.

Pero las Maldivas también habían anunciado su propio cierre al mismo tiempo, prohibiendo salir a los viajeros extranjeros.

También temían que si dejaban el complejo, no se les permitiría volver a entrar.

El bloqueo de Sudáfrica durará al menos hasta el 16 de abril.