Barbijos obligatorios: en qué lugares de Argentina habrá que usarlos en la vía pública

Varias provincias están implementando la obligatoriedad de este protector para circular por las calles. También lo está analizando el Gobierno porteño

Aunque los especialistas desaconsejaron el uso de barbijos para salir a la calle, varias provincias anunciaron que quienes deban salir de su hogar durante los próximos días de cuarentena, tendrán que hacerlo con la protección indicada. Incluso también lo está analizando el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.



Y si bien hasta ahora la Organización Mundial de la Salud decía que su uso solo es recomendable en el "caso de personas enfermas o que cuidan a un paciente en su casa", hay una gran escasez del insumo para el personal de salud.



Si ahora también se suma la obligatoriedad para salir a la calle en varios lugares del país, la demanda aún será mayor, al igual que la falta del protector facial.

Qué provincias lo están implementando

Misiones



El gobernador Oscar Herrera Ahuad anunció en las últimas horas que desde este lunes se exigirá el uso de barbijos en la vía pública, instituciones y negocios de la provincia.



También deberán tenerlo puesto todos los que vayan al supermercado y los que trabajan en estaciones de servicio.



En el marco de una entrega de kits de protección para el personal de Salud que opera en toda la Red de Traslado de la provincia, el primer mandatario dijo que "el mundo vive un tiempo muy difícil en el que el mejor remedio es el cuidado y la protección de cada uno", y sumó que esta protección será de mucha ayuda para salir de la cuarentena de forma escalonada.



La Rioja



Su gobernador, Ricardo Quintela, dispuso también este lunes mediante el decreto nº 422/20 el uso del barbijo y/o protector facial para todos aquellos ciudadanos de la provincia que circulen en el territorio. El mismo entró en vigencia desde hoy mismo

Además de barbijo, como protección facial cuentan también pañuelos, bufandas y todo otro elemento que cubra la zona de la nariz y la boca, con el objetivo de "disminuir la propagación del coronavirus".



Santiago del Estero



El gobernador Gerardo Zamora confirmó la firma de un decreto en el que se recomienda el uso del barbijo para las personas que circulen en la vía o lugares públicos.



"A partir del día 13 de abril será obligatorio el uso del mismo, con las consecuentes multas y sanciones legales, para quienes incumplan la norma", sostuvo el funcionario.



En sus fundamentos, el decreto considera que la utilización de barbijo "implicaría la disminución de la circulación y propagación del coronavirus" y agrega que "estos elementos impedirían que una persona afectada por la enfermedad la propague al encontrarse en lugares públicos".

Información sobre uso del Barbijo, como medida de prevención contra el Covid-19:

Jujuy



Desde el Comité Operativo de Emergencias (COE) de la provincia de Jujuy recomendaron la utilización del barbijo, lo que será obligatorio desde el próximo viernes.



Este domingo por la noche se resolvió "luego de un análisis profundo y consenso entre especialistas de la salud", afirmó el gobernador Gerardo Morales a través de su cuenta de Facebook, y sumó que la medida responde "a la necesidad de prevención de posibles contagios por coronavirus por posibilidad de tránsito de personas en la vía pública que sean asintomáticas de la mencionada enfermedad".



Ciudad de Buenos Aires



El Gobierno porteño recomendó este lunes a los habitantes de la Ciudad que dejen disponibles los barbijos profesionales para que sean utilizados en los hospitales, aunque sí aconsejó el uso de "dispositivos de fabricación casera" que sirvan para tapar la boca de las personas que deban salir de sus hogares.



"Pedimos que no salgan, pero si salen porque están contemplados en las excepciones a la cuarentena, les pedimos que lo hagan tapándose la boca", afirmó el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta en una conferencia de prensa este mediodía.



El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, dijo que en la población general van a empezar a circular en los próximos días personas con síntomas que casi no se detectan o son asintomáticos, por lo que lo mejor es usar "tapabocas de fabricación casera que son eficaces en su tarea".



"Está sobradamente demostrado que la mayoría de los ´tapaboca´ disminuye un 70 por ciento la capacidad de una persona de contagiar", resaltó.



A pesar de que todavía no fue anunciado, es probable que en las próximas horas desde el Gobierno de la Ciudad le exijan a los jubilados la utilización de barbijo para su protección, situación que con el correr de los días podría quizás también extenderse al resto de los vecinos de la Capital Federal.