Fuck, el curioso origen de uno de los insultos más usados

Es una de los insultos más conocidos a nivel mundial. Su origen se remonta a varios siglos atrás. Quiénes lo usaron y cómo nación. Los detalles

Es quizás el insulto más conocido del mundo. Todos lo han escuchado y usado alguna vez, aún sin saber el idioma y qué significa.

Sin embargo, la palabra "fuck" tiene varios siglos de uso y existen distintas teorías acerca de su origen.



Una de las más comunes, y que circula en Internet desde hace años, asegura que en la Edad Media la población debía pedirle permiso al rey para tener relaciones sexuales con alguien por fuera del matrimonio. Así, colocaban en la puerta un cartel con las letras FUCK ("Fornication Under Consent of the King", "Fornicación bajo el consentimiento del rey") y se encerraban.



Otra de las versiones asegura que, cuando los soldados británicos ganaban una batalla en un pueblo enemigo, y eran descubiertos violando a las mujeres del lugar, el ejército los castigaba por mal comportamiento. En su informe el motivo que figuraba era "For Unlawful Carnal Knowledge" ("Por conocimiento carnal ilegal").



Si bien no se conoce cuándo fue la primera vez que se usó esta expresión, el registro más antiguo del que se tiene conocimiento data del siglo 15. Según explicó la lingüista Joanna Kopaczyk, durante una pandemia que obligó a la población de Edimburgo (Escocia) a mantenerse dentro de sus casas, un comerciante llamado George Bannatyne aprovechó para hacer un recopilado de más de 400 poemas populares, a los que unió en un libro llamado "manuscrito Bannatyne".



Por aquella época existía una práctica llamada Flyting, en la que dos personas se juntaban en un lugar público y comenzaban a insultarse de manera provocativa frente a un público que los vitoreaba. Algo parecido a lo que hoy son los duelos de rap.



Uno de los tantos poemas que figuraba en aquel libro hacía referencia a esta práctica, y mencionaba la frase "Wan fukkit funling". Aquella es la primera referencia a la palabra Fuck, que hoy tanto se usa.