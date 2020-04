Wuhan recupera su libertad luego de la pandemia del coronavirus

Desde el 23 de enero se habían restringido todas las salidas desde esta urbe, que durante muchas semanas fue el epicentro de la enfermedad en China

Miles de personas salieron este miércoles de Wuhan tras el levantamiento, en la madrugada local, de las medidas de cuarentena que han mantenido la ciudad, cuna de la pandemia de coronavirus, sellada durante casi once semanas.

El ferrocarril ha sido uno de los medios de transporte más usados para marcharse de la urbe, aunque no el único: más de un millar de vehículos comenzaron a abandonar Wuhan por carretera al levantarse la mayoría de los controles de tráfico impuestos desde enero.

No obstante, 15 de los 75 controles que regulaban el tráfico entrante y saliente de la ciudad permanecían operativos este miércoles, afirmó un trabajador de los puestos de peaje durante un viaje organizado para los medios.

Desde el 23 de enero se habían restringido todas las salidas desde esta urbe, capital de la provincia centro-oriental de Hubei, que durante muchas semanas fue el epicentro de la enfermedad en China y a nivel mundial.

Te puede interesar Coronavirus: el Instituto Malbrán identificó la circulación de tres cepas diferentes en Argentina

Ahora, las autoridades afirman tener bajo control el brote, por lo que con el inicio de la jornada de este miércoles se reanudaron los servicios ferroviarios en las tres estaciones de Wuhan, desde donde partieron los primeros trenes, algunos con destino a ciudades como Jingzhou, en la misma Hubei, y otros con destino a grandes urbes como Cantón o Shanghái.

Según el diario oficial Global Times, las cifras de ventas de billetes actualizadas a fecha del martes muestran que más de 55.000 pasajeros han adquirido boletos para viajar en ferrocarril, de los que el 40 % tienen destino en la zona del delta del Río de las Perlas (sureste), donde miles de fábricas emplean a trabajadores migrantes del resto de China. "Muy contenta, muy contenta. Me voy a casa", comentó a la agencia Efe una pasajera apresurada por emprender su viaje.

El transporte aéreo, aunque lejos de la actividad normal, también se retomó y el aeropuerto de la ciudad registraba bastante ajetreo. Muchos de los viajeros vestían monos blancos de protección, incluso los niños, en un ambiente de alegría contenida tras 76 días de estancia obligatoria en Wuhan.

Allí, un hombre que se identificó como Zhang esperaba a su vuelo para su ciudad natal, Qingdao, en el este del país: "Tengo ganas de volver. La epidemia me sorprendió estando en Wuhan, no he podido regresar desde entonces", explicó.