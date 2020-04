Mario Pergolini: "Como país, tenemos que hablar de una reforma laboral"

"No estamos prestando atención a que la gente está mucho más enterada de cómo hacer sus negocios o vender a través de plataformas digitales", dijo

Mario Pergolini conversó con Jorge Lanata y todo el panel de "Lanata sin Filtro". Pergolini habló sobre el comercio electrónico en tiempo de pandemia, analizó los cambios de hábito de la gente y consideró necesaria una modificación del sistema laboral.

"Mario Pergolini me dice que mi mirada sobre el E-commerce es un poco vieja", afirmó Jorge Lanata al presentar al periodista y vicepresidente primero de Boca Junios. Junto con la mesa, comentaron sobre el comercio online, la televisión, las tendencias y los sistemas de distribución.

"Uno tiene que estar un poco más actualizado, lo que sabías un año atrás ya no es lo mismo", afirmó Pergolini, quien indicó que "el 80% de la utilización de Facebook se utiliza para tener contacto con empresas o entre las propias empresas".

"Facebook tiene casi 13 millones de cuentas en Argentina, que tienen negocios con una facturación promedio de 60 mil pesos mensuales. Cada vez estamos utilizando más sistemas como Mercado Pago. Mucha gente que tiene distribuidoras de comidas para perros, para algunos les es más fácil porque no tienen que testearla. Gran parte del comercio en Argentina está pasando formal y muchos informalmente, están trabajando y teniendo sus propios negocios", añadió Pergolini. El empresario afirmó: "Que no los podamos censar y que no los veamos en calle Santa Fe, indica el cambio de los tiempos".

"El problema que estamos teniendo es el problema del tipo que tenía un local, que paga ABL, cargas sociales. Ese se tiene que reconvertir, y reconvertirse es caro. Asombraría la cantidad de negocios y de plata que se está moviendo en Argentina con este tipo de transacciones y utilizando otros métodos de delivery", añadió Pergolini.

Las remuneraciones y la reforma laboral

Al hablar sobre los cambios de estructura, Mario Pergolini aclaró: "Yo no soy un gurú digital, pero creo que no estamos prestando atención a que la gente está mucho más enterada de cómo hacer sus negocios o vender a través de estas plataformas".

"Va a haber un gran problema que se está esperando, porque esto va a acelerar la discusión sobre cómo nos vamos a remunerar más adelante cuando muchos trabajos sean reemplazados. Como país tenemos que hablar de reforma laboral, porque es muy complicado a como están armadas las estructuras formales de trabajo en Argentina", manifestó Pergolini.

Al hablar sobre la nueva estructura, Pergolini analizó: "Este mercado ya está funcionando, y e está volviendo cada vez mas informal por la forma en que no quieren legislarlo. En este país el empresario está mal visto. Toda esa gente tiene mucho miedo de cómo vamos a salir de esto y de cómo lo va a ver".

"Vamos a tener que cambiar varias reglas de juego para adaptarlas a un juego que ya se está jugando en el país", concluyó.