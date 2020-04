Un trabajador de Carrefour tiene coronavirus: empleados reclaman mejores condiciones sanitarias

Fue en el local ubicado en Ecuador y Córdoba, que fue cerrado para su desinfección, como parte del protocolo puesto en marcha por la empresa

Un empleado de Carrefour Express dio positivo en el test de coronavirus, tras lo cual sus compañeros fueron aislados en cuarentena para evitar nuevos posibles contagios.



Sin embargo, algunos sectores organizados de los empleados reclaman que las medidas que toman no son suficientes para prevenir el contagio.



En tanto, en estas horas los empleados y delegados de la cadena de supermercados habían reclamado que se les pague un bono de 20 mil pesos por haber cumplido funciones en medio del aislamiento social, preventivo y obligatorio, y haberse expuesto a los riesgos que implica romper la cuarentena.



El cuerpo de delegados de la cadena francesa advirtió que en caso de no tener una respuesta favorable no concurrirán a trabajar este viernes. De hecho las comunicaciones rezaban: "El viernes 10 de abril #YoMeQuedoEnCasa".



La decisión de los delegados desafía lo firmado por el Sindicato de Empleados de Comercio que lidera Armando Cavalieri con los supermercadistas, que habían pactado el pago de una "gratificación" de 5 mil pesos para los trabajadores de esos establecimientos.

Ante lo inminente de la huelga, el Ministerio de Trabajo dictó conciliación obligatoria y citó a las partes para conseguir una salida consensuada.