Jaime Durán Barba elogió a Fernández por la cuarentena: "La Argentina es un ejemplo"

El que fuera asesor estrella del macrismo, se refirió a las decisiones que está tomando el mandatario argentino, y criticó la postura de Jair Bolsonaro

Jaime Durán Barba, quien fuera en algún momento el asesor estrella del macrismo, en esta oportunidad elogió al presidente Alberto Fernández por la manera en que encaró la lucha contra la expansión del coronavirus en la Argentina.



"Me gustó la actitud de Fernández de decir 'hay que defender sobre todo la vida de la gente'", sostuvo el especialista en comunicación política, al valorar la decisión del mandatario de priorizar la salud por sobre la economía.

"La Argentina es el país más exitoso de América Latina frente al virus. Es un ejemplo", señaló Durán Barba.

Y agregó: "Creo que en este momento de la historia hay que pararse como argentinos y no como oposición. Fernández ha tenido una actitud sanadora".

Te puede interesar Un trabajador de Carrefour tiene coronavirus: empleados reclaman mejores condiciones sanitarias

"Honestamente no esperaba que trabaje tan bien. Saltar las grietas y trabajar conjuntamente con (Axel) Kicillof, (Horacio) Rodríguez Larreta, eso es lo que hay que hacer ahorita. Yo creo que estalló una bomba de tal magnitud en el mundo, que o asimilamos que tenemos que pensar de otra manera o si seguimos peleando por cositas vamos a tener más muertos", advirtió.

Luego de los elogios al jefe de Estado argentino, valorando su liderazgo político en tiempos de crisis económica por la pandemia, se mostró crítico respecto al mandatariro Jair Bolsonaro



Sobre su postura frente al coronavirus y la supuesta subestimación de la gravedad de la pandemia, indicó: "En Brasil la situación es muy grave, muy irresponsable. No se puede jugar con la vida de la gente. A mí me gustó la actitud de Fernández de decir: ‘Hay que defender la vida la gente’. Bolsonaro no. Bolsonaro cree que hay que hacer precisiones. Es una estupidez".



Finalmente, volvió a referirse a Cristina Kirchner, sobre quien dijo que es la dirigente política "más importante de la historia del país".

"No existe alguien que haya tenido un papel tan protagónico. Para eso tenés que ser muy inteligente, yo soy objetivo", concluyó.