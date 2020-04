Bill Gates vaticina cuándo habrá una vacuna contra el coronavirus

Sobre lo que está sucediendo en EE.UU., el multimillonario estima que no se podrán reducir las medidas de distanciamiento social hasta finales de mayo

El cofundador de Microsoft, Bill Gates, se refirió a las vacunas que se están probando contra el coronavirus, sobre las que dijo que "son muy prometedoras".



Entre todas, destacó la Moderna-NIAID, que financia la Coalición para las Innovaciones de Preparación para Epidemias (CEPI, por sus siglas en inglés), un consorcio internacional con sede en Oslo (Noruega) que apoya junto a su esposa, Melinda Gates.



La misma se encuentra en su primera fase de ensayos con seres humanos, mientras que el resto comenzarán a probarse en mayo.

A pesar de este adelanto y de la confianza que pone en este trabajo, Gates estima que ninguna estará lista hasta septiembre de 2021. Es decir que aún faltan 18 meses para que se pueda tener preparada.

"La vacuna es clave, porque, hasta que tengamos eso, las cosas no van a ser realmente normales", aseguró el filántropo, quien recientemente anunció que invertirá millones en siete fábricas de fabricación de vacunas, a pesar de que perderá la mayor parte de la inversión. "Pueden abrirse (las ciudades) hasta cierto punto, pero el riesgo de un rebote estará allí hasta que tengamos una vacunación muy amplia".

Sobre lo que está pasando en EE.UU., el país que ya cuenta con la mayor cantidad de infectados del mundo, resaltó que no se podrán reducir las medidas de distanciamiento social hasta finales de mayo sin arriesgarse a que haya un resurgimiento en los casos positivos.



Además, dijo que hasta que no se controle la pandemia, en su su país no se podrán "manejar las fábricas, realizar trabajos de construcción", ni tampoco permitir que sus estudiantes regresen a los centros educativos. En cuanto a los eventos deportivos, de acuerso a su visión tendrían que esperar "hasta que haya una vacuna disponible y suficientes personas la reciban".



Según el multimillonario, el mundo no volverá a sufrir otra pandemia porque aprenderá lecciones sobre pruebas y vigilancia.