Trump pronosticó que la economía de EE.UU. tendrá un "gran rebote" tras el coronavirus

El presidente Donald Trump predijo un "gran rebote" al argumentar que la economía de Estados Unidos se recuperará rápidamente del golpe masivo que ha sufrido debido a la pandemia de coronavirus, a pesar de que 16,8 millones de estadounidenses perdieron sus empleos en las últimas tres semanas.

Trump se manifestó confiando en que la economía estadounidense, que ahora está en declive, volverá de la "borrachera tomada", ya que efectivamente quedó cerrada por la pandemia actual.

"La economía va a funcionar muy bien", dijo Trump en la sesión informativa diaria del grupo de trabajo sobre coronavirus en la Casa Blanca. "Creo que vamos a tener un gran rebote… vamos a abrir muy fuerte".

Una oleada de 6,6 millones de trabajadores estadounidenses presentaron solicitudes por desempleo por primera vez para la semana que terminó el 4 de abril pasado, lo que eleva el total acumulado a la asombrosa cifra de 16,8 millones en las últimas tres semanas, según el Departamento de Trabajo.

Por otro lado, el presidente de Estados Unidos dijo este viernes en Twitter que se deben salvar las aerolíneas del país, mientras su gobierno se prepara para informar al sector este fin de semana sobre los términos de una ayuda por 32.000 millones de dólares para compensar el impacto del brote de coronavirus.

Not good Gregg, but it is what it is. Have to save the airlines! https://t.co/AeaiLCO9pg