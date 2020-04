Santiago Kovadloff: Si esto se llama Covid-19, quiere decir que puede haber un Covid-20

El filósofo explicó que "dos amenazas dominantes: el desequilibrio generado por el calentamiento global y la mutación permanente de la peste"

El libro "La peste" ha triplicado sus ventas en Italia. Y es un boom editorial en todo Occidente. Hasta el punto de que las editoriales publican e-books de la obra, inclusive en español, y anuncian la edición de las obras completas de su autor, Albert Camus, quien ganó el Nobel de Literatura cuando sólo tenía 44 años, en 1957. Fue 10 años después de haber publicado aquella novela.

El ensayista, en una entrevista con La Gaceta, explica que "si hablamos de Camus, en su obra total nos brinda una comprensión más profunda de lo que "La peste" representa. Camus es un hombre que descree de la posibilidad de que ética y política se reconcilien plenamente alguna vez. Pero sí cree, con profundidad, que la ética no debe cejar en su reclamo a la política para que se aproxime a la defensa y a la promoción del bien común".

"Yo sé a ciencia cierta que cada uno lleva en sí mismo la peste, porque nadie, nadie en el mundo está indemne de ella", dice uno de los personajes de la novela de Camus.

En este punto, destaca que "es muy importante entender la relación que hay entre lo que podríamos llamar el hombre apestado y el depredador. El hombre apestado somos todos, real o virtualmente. Porque aún cuando alguno de nosotros no haya contraído, al menos hasta le fecha, los síntomas de la enfermedad, somos virtualmente propensos a poder hacerlo. No sólo por una cuestión de edad, sino fundamentalmente porque estamos expuestos a una forma de convivencia riesgosa, que es la que impone la peste".

"Entonces el hombre apestado tiene una relación muy profunda con el hombre devastador. Este es el hombre que viene de promover el calentamiento global, es decir, la destrucción de la naturaleza en aras de su rentabilidad económica inmediata", agrega.

Luego señala que "hoy estamos comprendiendo cuál es la relación entre devastación y depredación de la naturaleza y la peste. Porque la depredación de la naturaleza implica que la vida natural, al perder el equilibrio del cual gozaba, va trasladando hacia los escenarios donde vive el depredador muchos de los efectos patológicos que antes estaban concentrados de una manera más inocente en ella, porque en ella había lugar para la vida natural, para la vida animal, y para que incluso los virus encontraran allí su espacio propio".

Y destaca que "se va haciendo evidente que, si es cierto que no podemos vivir sin productividad económica, tampoco podemos seguir viviendo en un mundo donde el consumidor ha reemplazado al ciudadano. Es decir, donde los principios de la convivencia se han visto avasallados por los principios del consumo".

"Todos estos elementos guardan relación con la lectura que hizo Camus de la peste como expresión de lo que fue la expansión del pensamiento nacional-socialista. El nazismo. En la novela de él, la metáfora de la peste guarda relación con el pensamiento de la extrema derecha. Ahora, estamos ante la evidencia de un extremismo patológico, que es el de una economía de mercado que en el afán de acumular no repara en su autodestrucción ni en la destrucción del prójimo. No se trata aquí de proponer un sistema alternativo. La gran pregunta es si el capitalismo puede ser mejor que sí mismo. Si es así, si puede, se verá. O no. Pero que debe intentarlo, debe hacerlo. Porque de lo contrario, su porvenir está sentenciado", resalta el escritor.

"Se remite a la cuestión de saber si la instauración de estos valores puede ser el resultado de un consenso, o una posibilidad forzada por una situación trágica. Y yo me inclino por esto último. Si somos capaces de transformar en algo las modalidades de vida en que hoy estamos inscritos, será como consecuencia de los riesgos extremos de subsistencia que guarde, aún para los acumuladores de bienes, la forma en la que estamos viviendo", enfatiza.

También destaca que "esos riesgos se ponen de manifiesto a través, hoy en día, de dos amenazas dominantes: el desequilibrio generado por el calentamiento global y la mutación permanente de la peste. Porque si esto se llama covid-19, quiere decir que puede haber un covid-20. Y un covid-21. Y un covid-22. Esta enumeración en la que escasamente se repara es toda una advertencia. Porque el hombre ha estado siempre expuesto a verse arrasado por leyes y por fuerzas naturales que prueban que, además de ser él un creador, es una criatura. Y como criatura está sujeto, no sólo es sujeto".

"Si el dinero tiene la relevancia que posee, y de hecho es así, es evidente que la nuestra es una civilización que ha privilegiado de manera unilateral la cifra. Es decir, el ciframiento. La posibilidad de inscribir en el cálculo, en la previsibilidad del cálculo, su concepto de realidad. Pues bien: viviendo en un mundo cifrado, donde la economía asume rasgos patológicos a través de la desmesura, de la promoción del consumo y de la desigualdad social, de pronto irrumpe un fenómeno que nos descoloca porque escapa al ciframiento: el virus", reflexiona.

"Pero no sólo escapa porque aún no tenemos una vacuna que lo inscribe en el campo de lo resoluble. Escapa porque, en tanto irrumpe, viene a mostrarnos que la presunta previsibilidad con la que creíamos vivir, y la capacidad de cifrarlo todo, no agotan lo real. Lo real excede al campo del discernimiento. Y en la medida en que lo excede, y no podemos incorporarlo como una variable reveladora de aquello que también somos en el sentido del "ser" del que hablábamos antes, nos desconocemos doblemente. Primero, porque la peste viene a decirnos que el espejo no nos refleja como creemos. Y segundo, porque mediante la negación de ese primera desconocimiento, incurrimos en una enajenación adicional, que es la de no aceptar la realidad tal como es. Entonces, sólo pensamos en forma triunfalista cuando todo los inscribimos en la cifra. Y en esa misma medida nos ausentamos de la posibilidad de aprender de nuestra experiencia, tal como la enseña en estos momentos lo que estamos viviendo", concluye.