"Estamos comiendo con ratas y con cucarachas", el crudo relato de un argentino varado en Miami

Un joven viajó a Estados Unidos por diez días de vacaciones, antes de que se declarara la pandemia por el coronavirus, y aún no pudo volver al páis

Como miles de argentinos que viajaron al exterior antes de que se declarara la pandemia por el brote del coronavirus y que aún no han podido volver a la Argentina, Damián es un joven que quedó varado en EE.UU.

Había viajado al país del norte por diez días de vacaciones, antes de la pandemia, y hoy se encuentra preocupado y enojado por no saber cómo seguirá todo.

"Nos habíamos hospedado en un lugar por diez días y nos enteramos de esto a la semana que llegué", contó Damián, que viajó por la aerolínea Bolivia de Aviación.

"Me dijeron que me iban a poner al tanto y a los días me dijeron: ‘Como cerró la frontera te vamos a cancelar el viaje pero te lo vamos a dejar abierto para cuando todo se normalice’", agregó.





"El tema de los vuelos de repatriación es todo mentira. Los pocos vuelos que salieron había que pagar entre 500 y 1.000 dólares el pasaje. ¿Por qué? Porque nosotros no habíamos sacado pasajes por Aerolíneas", contó el joven.



En el exterior, se encontrón de casualidad con un amigo que trabaja en un circo y le ofreció estadía hasta el 5 de abril. A partir de ese día, se contactaron con otros argentinos en la misma situación y una persona les ofreció un techo momentáneamente.



"No nos quejamos de las condiciones porque es la que hay. No nos queda otra que vivir acá. Estamos comiendo con ratas y con cucarachas", señaló.

Y concluyó: "Es totalmente mentira que le Gobierno nos da ayuda".