Hasta ayer, era un país "ejemplar" en la lucha contra el coronavirus: ahora no para de sumar infectados

Una nación había estado dando una suerte de "clase magistral" al mundo sobre cómo manejar el brote de covid-19. Sin embargo, todo empeoró

Antes de que la enfermedad tuviera un nombre, Singapur tenía estrictas restricciones de viaje y una operación eficiente de rastreo de contactos, lo cual mantenía a raya la propagación del virus.



Pero en los últimos días, el número de casos confirmados se ha disparado. El jueves, el día más alto de nuevas infecciones hasta la fecha, sumaron 287 pacientes, en comparación con 142 el día anterior.



La mayoría de los contagios vienen de alojamientos para trabajadores migrantes densamente poblados.



Así que después de evitarlo durante meses, Singapur está ahora bajo una cuarentena parcial, con escuelas y negocios no esenciales cerrados, y un llamado para que las personas se queden en casa.



Singapur tuvo su primer caso del nuevo coronavirus muy pronto. Fue un turista chino que llegó de Wuhan el 23 de enero, el mismo día que el epicentro del virus fue puesto en cuarentena total.



Cuando la enfermedad causada por el virus obtuvo su nombre oficial, covid-19, ya se estaba extendiendo entre la población de Singapur. Pero una respuesta bien ensayada estaba en marcha.



Además de los controles de salud en los aeropuertos, el gobierno realizó pruebas exhaustivas de cada caso sospechoso; rastreó a cualquiera que hubiera entrado en contacto con un caso confirmado; y confinaron esos contactos en sus hogares.



El director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, lo llamó "un buen ejemplo de un enfoque de todo el gobierno".



Durante semanas, Singapur logró mantener sus números bajos y rastreables, con solo grupos pequeños y fácilmente contenidos, sin ninguna restricción real a la vida diaria.



Pero el profesor Dale Fisher, presidente de la Red Mundial de Alerta y Respuesta a Brotes de la OMS y profesor de la Universidad Nacional de Singapur, le dijo a la BBC que cada vez que escuchaba a personas decir que Singapur estaba bien, respondía: "Hasta ahora".



"Esta es una enfermedad realmente difícil de contener", dice.

Qué salió mal en Singapur

El sistema funcionó hasta mediados de marzo, dice el profesor Yik-Ying Teo, decano de la Escuela de Salud Pública Saw Swee Hock en Singapur.



Fue entonces cuando, a medida que la gravedad de la situación se hizo evidente en todo el mundo, los países comenzaron a instar a sus ciudadanos a volver al país.



Miles regresaron a Singapur desde lugares en donde sus gobiernos no habían sido tan proactivos, entre ellos más de 500 personas que involuntariamente trajeron el virus con ellos.



Para entonces, era obligatorio que los retornados se quedaran en casa durante dos semanas, según informó BBC Mundo



Pero a otras personas en el país se les dijo que podían continuar con sus vidas, siempre y cuando nadie mostrara ningún síntoma.



Si bien los casos nuevos iban en aumento, a mediados de marzo ya se contaban por decenas al día. La mayoría fueron importados o vinculados a casos importados, pero por primera vez, no todos los casos nacionales se podían rastrear fácilmente.



El profesor Teo dice que es fácil decir en retrospectiva que fue un error no limitar las interacciones de los retornados. Pero la realidad, señala, es que "en este momento sabemos mucho más sobre la enfermedad en comparación con marzo".



"Ahora sabemos que la propagación asintomática es totalmente posible: sucede y podría ser el principal impulsor de la transmisión de covid-19", dice el profesor Teo.



Precisamente porque Singapur ha mantenido registros tan detallados de todos los casos, ha podido aprender de la propagación interna.



"Las medidas han evolucionado con la comprensión de dónde provienen los casos", dice el profesor Teo.



Eso significa que los países deben ser cautelosos de depender demasiado de la información que tenemos ahora, explica.