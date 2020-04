Dramático: las ventas en los comercios minoristas se derrumbaron un 50%

Según las proyecciones realizadas por la CAME, "por cada día de aislamiento preventivo en marzo el comercio minorista perdió ventas por $10.360 millones"

Las ventas en los comercios minoristas se derrumbaron casi un 49% en marzo, afectadas por las medidas tomadas para mitigar el avance del coronavirus que limitaron a tan solo 19 los días de actividad plena en los locales físicos y bajo modalidad on line, según un relevamiento realizado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).



"Fue un mes atípico, con 19 días de actividad ya marcada por el Covid-19 y 12 días en cuarentena. En ese contexto, las ventas cayeron 48,7% anual en el mes, medidas a precios constantes", sostuvo CAME.



En este marco, solo el 24% de los negocios pudo cubrir la totalidad de sus cheques y el 74% de las pymes cree que una vez finalizada la cuarentena tardarán más de cinco meses en volver a la normalidad.



La medición de CAME abarcó a un total de 1100 negocios de todo el país, que fueron relevados entre el miércoles 1/04 y el viernes 10/04 por un equipo de 30 encuestadores localizados en las capitales del país, GBA y CABA.





"Las ventas estuvieron muy marcadas por la restricción de circulación de gente y luego la cuarentena que obligó a cerrar a gran parte de los rubros", señaló la entidad en un comunicado.



En CAME señalaron que las líneas de ayudas y crédito anunciadas por el gobierno , "no terminan siendo un gran aliciente para los comercios pymes".



En el caso de las líneas de préstamos al 24%, el 71% de los comercios relevados dijo que no las solicitó, "en buena medida porque no creen que las consigan o les parecen costosas".



"Más expectativas hay en las ayudas para pagar salarios: el 45% de las pymes consultadas planea solicitarlas", agregó la entidad.

La visión oficial

El secretario de la Pequeña y Mediana Empresa y de los Emprendedores, Guillermo Merediz, evaluó que la asignación de créditos bancarios destinada al pago de salarios de ese sector "tuvo un inicio más lento del esperado".



En diálogo con Télam, Merediz explicó que "los bancos privados comenzaron otorgando financiamiento a las compañías que están en mejor situación" y no a las micro y pequeñas empresas, que son las que presentan mayores necesidades para cubrir el pago de sueldos a sus empleados.



"Estamos trabajando para que los préstamos lleguen a todas las Mipymes, un universo muy amplio de 350 mil firmas que representan cerca de 3.500.000 puestos de trabajo", subrayó el secretario de Estado.



El mes pasado, el Banco Central (BCRA) otorgó incentivos y liberó cerca de $ 350.000 millones para que los bancos potencien líneas de crédito a tasas del 24%, para el pago de sueldos de empleados de micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes).



El desembolso de fondos entre el 13 de marzo y el 1° de abril totalizó $ 148.000 millones, una cifra récord para la serie de préstamos al sector privado que publica el Banco Central, según un relevamiento realizado por la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba).



"La dimensión viene creciendo en los últimos días, pero falta que llegue a quienes más lo necesitan", consideró el secretario.



Principalmente se presentan dos problemas para que los créditos lleguen a destino, de acuerdo con el seguimiento que realiza el Ministerio de Desarrollo Productivo.



En primer lugar, sigue faltando información porque gran parte de los bancos no publicitan ni transmiten con toda claridad a las empresas cómo acceder al financiamiento.



Por otro lado, las entidades financieras ponen trabas al plantear exigencias a las Pymes que no se corresponden con el crédito que se está otorgando.



"La idea es que el proceso de asignación sea más rápido, que sean asimilables como créditos al consumo", detalló Merediz.