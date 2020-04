El impulsor del movimiento slow asegura que "esta crisis va a acelerar el proceso de revindicar otros valores"

Honoré es autor del "Elogio de la Lentitud" y varios otros libros que pregonan la necesidad de abrazar otro ritmo humano. Sus temáticas hablan del tiempo

El escritor, periodista, analista, conferencista Carl Honoré afirmó que "este es un momento muy claro oscuro", al hacer referencia a la pandemia de coronavirus que pone contra las cuerdas a todo el planeta, con cientos de miles de personas afectadas y cuarentenas obligatorias impuestas en muchas regiones.

Honoré es autor del "Elogio de la Lentitud" y varios otros libros como "Bajo Presión: cómo educar a nuestros hijos en un mundo hiperconectado" y "Elogio de la Experiencia" que pregonan la necesidad de abrazar otro ritmo humano. Sus temáticas se refieren al tiempo y al ritmo, dos cuestiones que están hoy en el centro de la escena.

En una entrevista concedida al sitio web SiteMarca, el escritor habló de la "cultura slow" que él pregona y cómo son los ritomos en los tiempos actuales antes del Coronavirus.

Te puede interesar Importante: estos son los seis rubros comerciales y de servicios que pueden volver a funcionar

"Es un momento sumamente oscuro y complicado. A nivel personal me está costando. Soy una persona bastante enérgica, salgo mucho de casa, me gusta estar con gente, con mis amigos. Y estar aquí encerrado en esta jaula, me está doliendo, noto el impacto no solamente físico, sino mental y psicológico. Tengo la suerte de tener una casa bastante bien, y estoy con mi familia y nos llevamos super bien", indicó Honoré.

Al hacer mención al movimiento slow que pregona, dijo que "todo es medio paradójico porque yo llevo años y años empujando la filosofía slow, de hacer las cosas de manera más pausada, un poco más despacio, con más calma, más presencia".

"Y ahora, nos encontramos todos bajo una suerte de desaceleración obligatoria que no era lo que yo imaginaba cuando pensaba en un mundo ralentizado, más pausado. No era un mundo donde todos estamos encerrados en casa", añadió.

Al respecto, indicó que "no es una situación ideal para abrazar la filosofía slow porque trae una carga de emociones negativas. Pero, al mismo tiempo yo creo que, y la gente habla cada vez más de esto en redes sociales, que hay mucha gente que está aprendiendo la lección del poder de la lentitud, porque no tienen opción".