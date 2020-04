El duro insulto del doctor Claudio Zin contra la joven legisladora Ofelia Fernández: "A la imbécil esta"

El estallido del médico fue cuando Feinmann estaba comparando el sueldo de la joven legisladora con el de los científicos del Instituto Malbrán

Ofelia Fernández, la joven legisladora que acaba de cumplir 20 años de edad, recibió en más de una oportunidad, a lo largo de su breve trayectoria política, críticas por parte del periodista Eduardo Feinmann.

Incluso fue la misma legisladora quien dijo hace no mucho tiempo que el conductor tenía "una obsesión muy perversa" con ella, desde que comenzaron a entrecruzarse en el año 2017, cuando la en ese momento estudiante, estaba al frente de la toma de los colegios secundarios porteños.



Pero ahora, el que estalló contra la legisladora porteña no fue Feinmann, sino su compañero del programa de Radio Ridvadavia, el doctor Claudio Zin.



En esta oportunidad, todo comenzó cuando el periodista hablaba sobre las diferencias de sueldo entre Ofelia Fernández y Josefina Campos, que es la científica del Instituto Malbrán que encabeza el equipo que pudo secuenciar el genoma completo del coronavirus en nuestro país.



Respecto a la científica, Feinman dijo: "Tiene una antigüedad de diez años y un sueldo de 47.000 pesos", mientras que "Ofelia Fernández, que acaba de terminar el colegio secundario, que su única virtud fue tomar colegios, y que todavía debe dos materias que ya las va a dar, legisladora porteña K con solo 20 años, tiene un sueldo muy superior a los 150.000 pesos. Es tremenda la desigualdad de este país".



Y ahí el doctor Zin no pudo dejar de opinar, con un duro comentario: "Es una verdadera pena, porque cuando la gente se muere la llaman a la doctora Josefina Campos, no a la señora esta, a la imbécil esta (en referencia a Fernández)".



"A la tomadora de colegios", cerró Feinmann.