Una médica le escribió una carta a Alberto Fernández por los sueldos de los políticos

La profesional de la salud le pidió aumentos de salarios para el personal del sector y resaltó: "Amar lo que hacemos no es sinónimo de caridad"

El presidente Alberto Fernández rechaza impulsar una reducción de los sueldos políticos como gesto ante la crisis por el coronavirus, como reclama un sector de Juntos por el Cambio, el principal espacio opositor.

El jefe del Estado argumenta que esa decisión sería un gesto "demagógico". Considera que el ahorro fiscal por el recorte no sería significativo: "Tengo un gobierno que no tienen fortunas, que no tienen cuentas en el exterior, que no tienen empresas. Viven de sus sueldos", aseguró días atrás.

"No seamos hipócritas, son los que después nos llaman populistas a nosotros. Yo soy parte de un gobierno de funcionarios que están todo el día disponibles y siempre tienen respuestas para todo", explicó.

Si bien los cacerolazos no volvieron a resonar en los barrios porteños, el reclamo por los sueldos políticos sigue activo en un sector de la sociedad. En medio de la crisis por la propagación del coronavirus, Estefanía Mazza Diez, una médica cirujana del Hospital Materno Infantil de Mar del Plata , difundió una carta dirigida al Presidente , según consignó el diario La Capital.

En la misiva, Mazza Diez rebate los argumentos de Fernández. Le pidió aumentos de salarios para el personal de salud y resaltó: "Amar lo que hacemos no es sinónimo de caridad".

Además, señaló que los médicos también están disponibles a toda hora, pero perciben un sueldo de $40.000 por parte del Ministerio de Salud de la Nación. La médica que le escribió a Fernández consideró que con el ahorro del eventual recorte de los sueldos de funcionarios públicos se podrían comprar "antiparras, barbijos y camas".

"Si yo puedo vivir con un sueldo estable de 40.000 pesos, su clase política podría vivir por unos meses con el '25% menos de su sueldo'", señaló la médica marplatense.

En uno de los pasajes de la carta, Mazza Diez le pidió que la salud sea un tema prioritario en la agenda del Gobierno cuando se logre contener la expansión de la pandemia.

La carta completa

Señor Presidente de la República Argentina Alberto Fernández:

Mi nombre es Estefanía Mazza Diez soy médica marplatense recibida en la Universidad Nacional de La Plata. Especializada en Cirugía General en un Hospital Público.

Los médicos amamos lo que hacemos. Podemos pasar días sin dormir para dar lo mejor de nosotros. Se llama vocación, pero no por amar lo que hacemos ni por tener en manos la vida de una persona merecemos la falta de respeto económico que obtenemos.

Y me refiero a falta de respeto porque para estar bien económicamente todos, todos los médicos, trabajamos de lunes a lunes en mínimo 3 lugares diferentes.

No es mi objetivo trasmitir odio, rencor o sumarle más problemas a los que ya tiene. Lo que quiero expresarle va más allá y me surgió después de escucharlo recién hablar. Si usted me llama a las 7 AM, 23 PM y hasta las 4 AM yo también lo voy a atender y voy a estar dispuesta para ayudarlo en lo que necesite.

Si para la sociedad está 'naturalizado' que un médico haga guardias de 24/36/48/72 horas no debería sorprenderle que en una pandemia un diputado esté al teléfono 12 horas al día.

Si sus diputados, senadores o clase política se merecen no rebajarse los sueldos ($200.000 por mes) porque están disponibles a toda hora, ¿por qué yo como médica merezco un sueldo de 40.000 pesos por mes del Ministerio de Salud cuando estoy disponible al pie del cañón trabajando con la vida de sus ciudadanos argentinos las 24 horas de los 365 días del año?

Usted dijo que no apoya que se rebajen los sueldos la clase política porque es el único ingreso que tienen. Y que "solo recaudaría 200.000.000 millones de pesos, ¿y qué haces con eso? Nada". Señor presidente, haría y mucho. Compraría antiparras, barbijos, camisolines, camas. ¿No cree que sea suficiente? Le aseguro que todo suma en esta crisis.

Entonces pienso que si yo puedo vivir con un sueldo estable de $40.000, su clase política podría vivir por unos meses con el "25% menos de su sueldo"

¿Sabe que nos diferencia del resto de las personas? Que yo puedo estar cansada, sin comer, sin ver a mi familia, de guardia, pero si usted, y ojalá nunca suceda, me necesita yo, Estefanía Mazza Diez, voy a cuidarlo, atenderlo y hasta salvarle la vida sin importar si son las 7 AM, 23 PM o 4 AM, sea época de pandemia, tornados o verano.

Con todo esto que le digo es que deseo de corazón que luego de que pase la tormenta, porque sé que ahora está dando lo mejor de usted para darnos lo mejor a nosotros, la salud sea un tema a tratar primero en su agenda, que el abastecimiento sea constante, no por una pandemia y que los que integramos el sistema de salud seamos remunerados económicamente como debemos.

Amar lo que hacemos no es sinónimo de caridad.

Tener vocación no es sinónimo de gratuito.

Lo invito a compartir un día en mi vida cuando pase esta tormenta. Espero que no sea tarde. Espero verlo antes que me convierta en uno de los miles médicos argentinos repartidos por el mundo en busca de mejores condiciones laborales.

Le deseo toda La Paz, amor y energías positivas para atravesar este difícil momento. Y ya sabe.si me necesita no dude en llamarme.pero hágalo a cualquier hora de los 365 días del año.

Estefanía Mazza Diez