Baby Etchecopar confirmó su salida de Radio 10: "Me querían echar desde hace meses"

El conductor confirmó su salida de la emisora, tras 20 años al aire con El Ángel. Asimismo, desmintió que se haya ido por bajo rating

Baby Etchecopar empezó su programa Basta Baby por la pantalla de A24 con un contundente editorial, en donde confirmó su salida de Radio 10, tras 20 años en la emisora. El conductor se refirió al cambio de horario que le propusieron y aseguró que no aceptó otra franja.

"Quiero que quede claro que no me voy por bajo rating, la verdad es que me querían echar desde hace meses", sentenció.

En primera persona, el conductor de El Ángel se mostró afectado por el fin de una etapa importante de su carrera: "Hace 20 años entré a la mejor radio de la Argentina, que es para mí Radio 10. En ese lugar tuve compañeros increíbles que hoy tienen total vigencia, como el Negro Oro y Eduardo Feimann".

Luego, aclaró: "Yo nunca critico a la mano que me dio de comer, pero cuando asumió Cristina Kirchner de alguna forma muchos tuvimos que entregar la radio, porque yo pensaba muy distinto y sabíamos que las cosas iban a cambiar con Cristóbal López y Fabián de Sousa. Y yo no me quedé por conveniencia, me quedé por amor a las paredes, por el valor que tenía para mí el lugar". Y agregó: "Tenía la esperanza de que iba a terminar el gobierno de Cristina y volverían mis amigos para juntarme con todos de vuelta.

Y también confirmó que su reemplazo será Pablo Duggan. "Hace un tiempo Duggan me pidió que el consiguiera trabajo en Radio 10 y hablé y lo incorporaron. Ahora, hace seis meses, me enteré que querían poner a Duggan en mi horario. Así son las cosas en la vida".

Más adelante habló de las cuestiones políticas que forman parte de las razones de su salida: " Todos saben que mi línea editorial no es la de Radio 10. La gente en la calle me preguntaba qué hacía ahí y cómo todavía no me habían echado. A mí me gusta hacer radio, y me he llevado bien con todos, hasta con Gustavo Sylvestre, un caballero total, a pesar de estar en veredas opuestas".

En los últimos minutos fue aún más contundente: "Así que esto viene desde hace tiempo. Hace meses me querían echar. Decirme que me van a cambiar el horario es como decirme: 'Andate'. Yo fui y encaré: " Me están echando, hagámosla corta. Indemnízenme por los 20 años que me corresponden y listo".

"Primero me cambiaron de panel, después me empezaron a cansar, al final ya me faltaban columnistas y yo no soy tonto. En el colegio se llama bullying , y en el trabajo hay ese tipo de cosas también", sentenció. Y agregó: "El tema es que yo no soy K, es todo por política. Esa es la realidad, no es por bajo rating y no es que la gente no me escuche".

En la misma línea, expresó: "Hay una realidad y es que es otro el público que me escucha a mí. Le agradezco a Radio 10 todo lo que me dio y preferiría irme sin heridos. Me dieron tantos buenos momentos... sólo espero que la próxima vez no me manden operetas, díganmelo de frente, como siempre hicimos". Y cerró: "El viernes voy a hablar de nuevo para ver como concluimos todo esto, porque mi abogado ya presentó todo lo que corresponde".