Colapsó la plataforma en la que se gestiona el permiso para que los varados regresen a sus hogares

Tras entregar unos 20.000 permisos, la web dejó de entregar los permisos a los argentinos que quedaron lejos de sus casas durante la cuarententa

La web oficial que lanzó el Gobierno para tramitar "la vuelta a casa" de aquellos argentinos que quedaron varados en distintos puntos del país cuando se decretó la cuarentena total, el 20 de marzo pasado, dejó de funcionar luego de emitir 20 mil permisos durante la madrugada y mañana de este sábado.

Te puede interesar Cavalieri negocia un acuerdo que regule suspensiones con recortes salariales de hasta el 50%

"La totalidad de permisos de circulación para el día de hoy ya han sido emitidos. Es importante que nos cuidemos entre todos. Muy pronto podrás volver a casa", informaron desde el sitio.



De esta manera, las personas que ahora ingresan a https://regresoacasa.argentina.gob.ar/ se encuentran con la imposibilidad de gestionar ese permiso para circular por las rutas, al menos por unas horas.



La medida, que entró en vigencia este sábado y regirá hasta el 21 de abril, fue publicada en el Boletín Oficial ante el reiterado reclamo de este sector de la población que se encontraba lejos de su hogar e imposibilitado de regresar antes las restricciones implementadas por los ministerios de Salud, Transporte y del Interior.



Para obtener esa autorización excepcional, los interesados deben tramitar la declaración jurada "Certificación para el Regreso al Domicilio Habitual" desde la web. Pero en el primer día de puesta en marcha las solicitudes superaron todos los cálculos y en el Gobierno temen un colapso de las rutas.



El Gobierno alega ahora que no tenía una estimación exacta de a cuántos argentinos la cuarentena forzosa los sorprendió fuera de sus casas, y que el número de solicitudes presentados en un lapso breve de dos horas los obligó a suspender el sistema, al menos hasta que los informes de las áreas de Transporte y Seguridad indiquen que no existe una saturación de las rutas, según Infobae.



"Hay un tope en los permisos. Así como pusimos topes en el otorgamiento de permisos para aquellos que ingresan desde el exterior, también lo hicimos con estas personas que se encuentran dentro del país. Lo hicimos con el tránsito aéreo y también lo haremos con el terrestre", informaron a Infobae fuentes de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación. Cabe aclarar que la resolución inicial no contenía ninguna referencia a topes de autorizaciones.



"Se dieron más de 20 mil permisos, por lo que van a circular entre 80 mil y 100 mil personas por toda la Argentina teniendo en cuenta que por auto entran entre 4 y 5 pasajeros", precisaron.



Si bien comos ae dijo la resolución emitida por el Ministerio de Transporte no especificaba el tema de los cupos, desde Innovación explicaron a Infobae que "como es una médida inédita puede cambiar día a día".

Te puede interesar Cierra el plazo para las Becas Progresar 2020: cómo hacer la inscripción

"Vamos a evaluar la cantidad de personas que se trasladen en el día de hoy para establecer un análisis de la circulación real que tuvimos. Y en base a eso veremos cómo continuaremos el domingo, lunes y martes", dijeron en la alusión a si habilitarán o no más cupos para los días restantes.



En todos los casos, las personas que lo soliciten tendrán que cumplir con las recomendaciones e instrucciones generales establecidas por las autoridades sanitarias y de seguridad en el marco de las acciones para evitar nuevos contagios.