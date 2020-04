Un intendente no donará un porcentaje de su sueldo porque "180 lucas por mes es poco"

El funcionario bonaerense respondió así cuando le preguntaron si estaba dispuesto a dar parte de su salario por la crisis económica causada por el covid-19

Para Alejandro Dichiara, el intendente de Monte Hermoso del Frente de Todos, "180 lucas por mes es poco" al ser consultado si donaría un porcentaje de su sueldo por la crisis económica del coronavirus.



"Me parece una chicana barata el tema de donar un porcentaje del sueldo", dijo el funcionario. "Yo cobro 180.000 mil pesos por mes, si dono el 20% son 36.000 pesos por mes y nosotros gastamos cerca de 750.000 pesos diarios en acción social", argumentó.



"La gente me eligió para que esté al frente de todos los problemas, como en este caso. Que le solucione los problemas de salud, de educación, de vivienda, de hambre. Para eso me eligió la gente como intendente, no para que done el 20% del sueldo", dijo.

Te puede interesar Préstamos sin interés para monotributistas y autónomos: quiénes no podrán acceder

Según Dichiara, "el 20% no es nada, no significa nada, yo reivindico a la política y estoy orgulloso de ser político".



"Trabajé toda la vida de esto y estoy orgulloso. Y no le voy a regalar mi plata a nadie porque no tengo precio yo. Es poco lo que estoy cobrando y no tengo ninguna duda de eso. Para cualquier intendente municipal es poca plata 180.000 por mes. Quiero ver cómo hacés para mantenerte. Tengo uno de los mejores sueldos de Monte Hermoso seguramente pero estoy orgulloso de esto y no voy a donar nada de mi sueldo y a los concejales tampoco los voy a dejar", dijo en declaraciones a FM Atlántica.



Cuando le preguntaron por algunos funcionarios de Cambiemos de su jurisdicción que donan un porcentaje de su sueldo, respondió: "Que lo hagan, eso es un problema de Cambiemos. Hay concejales que no compran ni una rifa cuando le piden las instituciones. En este pueblo nos conocemos todos. Y ahora se quieren lavar las patas diciendo que donan el 20% del sueldo por dos meses. Pero por favor, dedíquense a trabajar".