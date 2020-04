Video: Para Jorge Asís, extender la cuarentena es un "suicidio inconstitucional"

Para el escritor, extender la cuarentena es un "error atroz", que perpetúa un modelo de "país-merendero inagotable" sostenido en la pobreza

El periodista y escritor Jorge Asís lanzó este miércoles una encendida crítica al gobierno nacional por el sostenimiento de la cuarentena por el coronavirus.



"Es un error atroz extender la cuarentena. Se va a extender por supuesto, y sería interesante que antes de que lo anuncien pueda conocerse otra versión", dijo.

Asís apuntó que el gobierno privilegió "de una forma equivocada, precipitada, frívola y banal la diferenciación entre salud y economía", y no entendió "que las dos cuestiones van juntas".



"La cuarentena dejó de ser un instrumento para convertirse en un objetivo, para convertirse tal vez, casi, en un estilo de gobierno" aseguró el autor en una entrevista televisiva. "Ya se pasó de 8 millones a 11 millones de tipos que se nutren en los comederos", ejemplificó, y recordó que la situación llega a ser crítica en el Conurbano bonaerense: "No llega la comida a lugares muy sensibles y en dos cuestiones fundamentales la comida y la pelusa (plata), tampoco baja".



"Hay algunas organizaciones y hasta algunas intendencias que tienen sus depósitos vacíos", afirmó el periodista. "Y si vos no tenés comida que baje para un país-merendero inagotable, y si el modelo de país es un merendero o un comedero, estamos verdaderamente en problemas".

Ante ello, Asís dijo que la cuarentena que se inició el 20 de marzo y paralizó al país "es un suicidio institucional" para el gobierno de Alberto Fernández. "Esta cuarentena agravó un proceso de empobrecimiento que es la gente que aumenta, en esta especie de apasionada tendencia a igualar para abajo, 3 millones más de tipos y muchos que todavía no se anotan porque tienen un poco de vergüenza y recato. Pero hay muchas pymes y tipos que trabajan por su cuenta y no quieren un mango del Estado, no quieren saber nada", afirmó.



Este sentido, Asís utilizó el término "muertos imaginarios" para referirse a la expectativa del gobierno sobre el pico de contagios de COVID-19: "Cuando tenés un cóctel de comida que no llega y plata que no llega, y vos manejás con cierta displicencia los éxitos de la cuarentena, ¿por qué te amparás en los muertos imaginarios que te parece que van a llegar?".

Para el escritor, el gobierno está "cómodo con el ejercicio de la cuarentena", y su problema "es que no tienen gestión para ver como salen" de ella.



"¿El modelo argentino es un comedero gigante y que los militares vayan a La Matanza o San Martín a repartir viandas tres veces por día de acá a la eternidad?", se preguntó en la entrevista, en la que también afirmó que el gobierno de Fernández-Fernández "vino a poner la Argentina de pie y la acostaron".