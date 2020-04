Cuánto van a cobrar los médicos cubanos que llegarán para luchar contra la pandemia

Si bien aún no está definida la autorización del arribo de los profesionales de la salud, sí se conocen los salarios que estarían recibiendo

La posible llegada de médicos cubanos a la provincia de Buenos Aires para colaborar profesionalmente ante la pandemia de coronavirus, aún sigue siendo rechazada por las sociedades médicas y diversos sectores de la sociedad en Argentina.

El lunes el Gobierno confirmó que el Ministerio de Salud de la Nación estaba procesando la autorización para la llegada de 200 médicos y enfermeros de dicho país a territorio bonaerense. Sin embargo, todavía no está definido. Lo que sí se conocen son las tarifas que cobrarían los médicos cubanos de venir al país, que será de 51.000 pesos mensuales con 36 horas semanales de trabajo.

Se trata de una cifra que gaaría cualquier doctor que viniera del extranjero. Mientras que los argentinos, por la misma carga horaria, cobrarán 65.000 pesos.



Lo que no se sabe es cuánto de ese monto quedará en manos de los profesionales cubanos que lleguen a la Argentina, una vez que haya una definición, ya que en Cuba les retiene parte del dinero que ganan.



Este miércoles, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollán, se reunió con representantes de colegios de los profesionales de la salud, a donde estos últimos llevaron un listado de más de 170 médicos extranjeros que residen en Argentina y tienen sus títulos de reválida en el Ministerio de Educación en trámite.

Se trata de bolivianos, colombianos, peruanos, chilenos y venezolanos, quienes esperan ocupar primero el lugar de los cubanos, que figuran como plan del Ministerio de Salud de la nación y de la provincia para el caso que no alcancen los que estén disponibles de haber un pico de contagios de coronavirus.



Gollán también se comprometió a hablar con el ministro Nicolás Trotta para que se entreguen listados de médicos recibidos de la Universidad de Buenos Aires que estén recibidos pero sin título aún. El plan, dijeron a Clarín, es que puedan trabajar al menos durante 90 días mientras hagan la tramitación del título.

Médicos bonaerenses en desacuerdo

El Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires, distrito 1, el lunes mostró su desacuerdo con la posible llegada de médicos extranjeros argumentando que de adoptarse dicha decisión, la misma puede poner en riesgo la "calidad de atención médica a la población bonaerense".



Sin embargo, consultado el Ministerio de Salud bonaerense, dijeron que "la Provincia no necesita médicos en estos momentos".



Los responsables del colegio de médicos se expresaron a través de un comunicado y elevaron una nota al gobernador Axel Kiciloff, al ministro de Salud Daniel Gollán, a los presidentes de las cámaras de diputados y senadores de la Legislatura provincial y al Defensor del Pueblo.



En el comunicado sostuvieron que "realizarán todas las acciones administrativas y legales" para evitar que ello suceda sin reválida en las universidades nacionales.



Otro de los puntos que remarcaron desde el Colegio de Médicos es una crítica al sistema de salud público y privado bonaerense que está "precarizado, hay falta de insumos y elementos básicos de protección y con salarios magros".



Por último, remarcaron que "no resulta manifiesta la carencia del recurso humano en el sistema de salud, sino que su grave problemática radica en años y años de falta de inversión, que no sólo ha provocado graves fallas en su infraestructura y en la provisión de insumos básicos, sino que ha alentado una fuga inusitada de los médicos al sector privado o a otras labores con mejor remuneración".