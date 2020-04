¿Estás de acuerdo?: este es el porcentaje de la población que aprueba extender la cuarentena

Para Orlando D’Adamo, director del Centro de Opinión Pública, "es elevado el nivel de optimismo respecto del control de la evolución de la enfermedad"

Siete de cada diez encuestados evalún como buena o muy buena la gestión del Gobierno nacional para enfrentar la pandemia de COVID-19, de acuerdo con el último sondeo del Centro de Opinión Pública (COPUB) de la Universidad de Belgrano, que dirige Orlando D’Adamo.

Por el contrario, el apenas el 17% la considera regular; el 7%, mala, y el 2%, muy mala, mientras que el resto no tiene opinión formada al respecto.



En ese sentido, el 65% de los participantes del sondeo se manifiesta de acuerdo con extender el aislamiento social preventivo como herramienta para frenar la transmisión del coronavirus. Mientras tanto, sólo el 18% se opone a esa medida, y el resto prefiere no responder a este interrogante.



En ese sentido, el 43% considera que el Gobierno podría extenderla hasta la segunda quincena de mayo y el 37%, incluso hasta la primera quincena de junio. Sólo el 11% espera que la cuarentena se levante a mediados de mayo, mientras que el resto no tiene opinión formada sobre el particular.



Para más datos, el 82% de los encuestados cree que tiene suficiente información para protegerse el contagio del COVID-19. Además, idéntico porcentaje opina que la gente está cumpliendo totalmente o bastante con las restricciones impuestas por el Gobierno para frenar la transmisión del virus.



En síntesis, como afirma Orlando D’Adamo, director del Centro de Opinión Pública (COPUB) de la Universidad de Belgrano, "es elevado el nivel de optimismo respecto del control de la evolución de la enfermedad en la Argentina".



No obstante este "sólido apoyo" a la gestión sanitaria del Gobierno, en la visión de D’Adamo, el especialista también advierte que el 95% de los participantes del sondeo entiende que esta situación afecta mucho o bastante a la economía de nuestro país, lo que, a su juicio, "nos señala con claridad dónde están los temores de las personas en este momento".